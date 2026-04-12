TEŽAK PORAZ OD HRVATSKE I TO NA USKRS: Srbija ispala sa Svetskog kupa
Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na finalni turnir Svetskog kupa, pošto je danas poražena od selekcije Hrvatske rezultatom 11:6 (5:1, 3:1, 2:2, 1:2) u meču poslednjeg, trećeg kola grupe D kvalifikacionog turnira Divizije 1 u grčkom Aleksandropoliju.
Plasman na finalni turnir Svetskog kupa, koji će biti održan od 22. do 26. jula u Sidneju, izborio je pobednik grupe D, a to je selekcija Hrvatske.
Vaterpolisti Hrvatske su zauzeli prvo mesto na tabeli grupe D sa devet bodova, dok je Srbija treća sa tri boda. U drugom meču trećeg kola grupe D sastaće se SAD i Holandija.
Po dva gola za selekciju Srbije na meču sa Hrvatskom postigli su Vasilije Martinović i Nikola Jakšić, dok su se po jednom u listu strelaca upisali Dušan Trtović i Luka Pljevančić.
U reprezentaciji Hrvatske najefikasniji je bio Konstantin Harkov sa četiri gola, dok je Loren Fatović dodao tri.
Na Svetskom kupu u Sidneju sa kvalifikacionog turnira Divizije 1 će, pored Hrvatske, igrati i sve četiri selekcije iz grupe C, a to su Mađarska, Grčka, Španija i Italija.
BONUS VIDEO: TAJSON FJURI EKSKLUZIVNO ZA NOVOSTI: Najlepši pileći burger sam jeo u Somboru
