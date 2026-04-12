Ekonomija

PESKOV DAO OBEĆANJE: Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi, ako ga ostane dovoljno

K. Despotović

12. 04. 2026. u 15:34

RUSIJA je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane dovoljno nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

- Naravno, zašto da ne? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno - rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti, prenosi agencija RIA Novosti. 

On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera. 

- Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi - rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup. 

(Tanjug)

