PESKOV DAO OBEĆANJE: Rusija je spremna da isporučuje gas Evropi, ako ga ostane dovoljno
RUSIJA je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane dovoljno nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.
- Naravno, zašto da ne? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno - rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti, prenosi agencija RIA Novosti.
On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera.
- Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi - rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup.
(Tanjug)
