SRBIN OSVOJIO PRVI TROFEJ U RUSIJI: Luka Mitrović i CSKA najbolji u Kupu!
SRPSKI košarkaš Luka Mitrović osvojio je prvi trofej u Rusiji. Njegov CSKA je u finalu tamošnjeg kupa pobedio Uniks sa 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22).
Ovaj duel je rešen u prvom poluvremenu, pošto su "armejci" na veliki odmor otišli sa +15 - 38:23. Posebno su bili dominantni u drugom periodu u kom su primili samo šest poena.
Tim iz Kazanja je pokušao da se vrati i učini duel neizvesnim, ali izabranici Andreasa Pistiolisa nisu to dozvolili.
Kod pobednika je najefikasniji bio Melo Trimbl sa 16 poena, pratio ga je Antonio Klivlend sa 12. Luka Mitrović je za 16 minuta postigao šest poena i imao devet skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Džejlen Rejnolds sa 14 poena, dok je Aleksej Šved stao na 12.
Treće mesto u ovom takmičenju osvojila je Parma iz Perma koja je savladala Zenit (95:89) koji trenira nekadašnji strateg Crvene zvezde Dejan Radonjić.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu
12. 04. 2026. u 12:12
SVET GLEDA U NEVERICI: Denver se hitno oglasio, a tiče se Nikole Jokića
12. 04. 2026. u 08:20
MEGAPREOKRET! Italija ipak može na Mundijal! FIFA uvodi novo pravilo zbog "azura"!
11. 04. 2026. u 22:27
ŠOKANTNA SMENA! Iznenada uručili otkaz treneru!
11. 04. 2026. u 22:12
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
