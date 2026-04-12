Košarka

SRBIN OSVOJIO PRVI TROFEJ U RUSIJI: Luka Mitrović i CSKA najbolji u Kupu!

Časlav Vuković

12. 04. 2026. u 15:34

SRPSKI košarkaš Luka Mitrović osvojio je prvi trofej u Rusiji. Njegov CSKA je u finalu tamošnjeg kupa pobedio Uniks sa 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22).

СРБИН ОСВОЈИО ПРВИ ТРОФЕЈ У РУСИЈИ: Лука Митровић и ЦСКА најбољи у Купу!

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

Ovaj duel je rešen u prvom poluvremenu, pošto su "armejci" na veliki odmor otišli sa +15 - 38:23. Posebno su bili dominantni u drugom periodu u kom su primili samo šest poena.

Tim iz Kazanja je pokušao da se vrati i učini duel neizvesnim, ali izabranici Andreasa Pistiolisa nisu to dozvolili.

Kod pobednika je najefikasniji bio Melo Trimbl sa 16 poena, pratio ga je Antonio Klivlend sa 12. Luka Mitrović je za 16 minuta postigao šest poena i imao devet skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Džejlen Rejnolds sa 14 poena, dok je Aleksej Šved stao na 12.

Treće mesto u ovom takmičenju osvojila je Parma iz Perma koja je savladala Zenit (95:89) koji trenira nekadašnji strateg Crvene zvezde Dejan Radonjić. 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Drugi pišu

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

