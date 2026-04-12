SRBIN OSVOJIO PRVI TROFEJ U RUSIJI: Luka Mitrović i CSKA najbolji u Kupu!

SRPSKI košarkaš Luka Mitrović osvojio je prvi trofej u Rusiji. Njegov CSKA je u finalu tamošnjeg kupa pobedio Uniks sa 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22).

Ovaj duel je rešen u prvom poluvremenu, pošto su "armejci" na veliki odmor otišli sa +15 - 38:23. Posebno su bili dominantni u drugom periodu u kom su primili samo šest poena.

Tim iz Kazanja je pokušao da se vrati i učini duel neizvesnim, ali izabranici Andreasa Pistiolisa nisu to dozvolili.

Kod pobednika je najefikasniji bio Melo Trimbl sa 16 poena, pratio ga je Antonio Klivlend sa 12. Luka Mitrović je za 16 minuta postigao šest poena i imao devet skokova. Na drugoj strani najbolji je bio Džejlen Rejnolds sa 14 poena, dok je Aleksej Šved stao na 12.

Treće mesto u ovom takmičenju osvojila je Parma iz Perma koja je savladala Zenit (95:89) koji trenira nekadašnji strateg Crvene zvezde Dejan Radonjić.

