Fudbal

ZVEZDA PRESTIŽE I REAL MADRID! Crveno-beli fudbaleri pred velikim podvigom

Новости онлајн

12. 04. 2026. u 09:20

CRVENA zvezda na pragu je osvajanja devete titule u nizu, čime bi prestigla tri velikana po broju osvojenih trofeja šampiona države.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Time će crveno-beli iza sebe ostaviti Real Madrid, Juventus i Ajaks. 

Još tri trofeja nedostaju Zvezdi da iznad grba prišije četvrtu zvezdicu, a blizu toga je i Benfika koja ima 38 titula. Ali, ako se uzme u obzir oštrija konkurencija u portugalskom fudbalu, realnije je da do tog uspeha pre dođe srpski aktuelni šampion. 

Svetski rekorder po broju nacionalnih titula je Linfild iz Severne Irske sa 57, koji neće povećati bilans ove sezone.

Seltik i Rendžers imaju po 55, vode veliku borbu za prevlast, ali do trofeja može i Rendžers.

Na svetskoj listi slede urugvajski velikani Penjarol (52) i Nasional (50), zatim Olimpijakos (Grčka) sa 48, Olimpija Asunsion (Paragvaj) i Olimpija Tegukigalpa (Honduras) po 47, Al Ahli (Egipat) 45, Južna Kina (Hong Kong) 41, Sarprisa (Kostarika) 40, Benfika (Portugal) i River Plata (Argentina) po 38.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 0

Politika
Tenis
Fudbal
