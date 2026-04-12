ZVEZDA PRESTIŽE I REAL MADRID! Crveno-beli fudbaleri pred velikim podvigom
CRVENA zvezda na pragu je osvajanja devete titule u nizu, čime bi prestigla tri velikana po broju osvojenih trofeja šampiona države.
Time će crveno-beli iza sebe ostaviti Real Madrid, Juventus i Ajaks.
Još tri trofeja nedostaju Zvezdi da iznad grba prišije četvrtu zvezdicu, a blizu toga je i Benfika koja ima 38 titula. Ali, ako se uzme u obzir oštrija konkurencija u portugalskom fudbalu, realnije je da do tog uspeha pre dođe srpski aktuelni šampion.
Svetski rekorder po broju nacionalnih titula je Linfild iz Severne Irske sa 57, koji neće povećati bilans ove sezone.
Seltik i Rendžers imaju po 55, vode veliku borbu za prevlast, ali do trofeja može i Rendžers.
Na svetskoj listi slede urugvajski velikani Penjarol (52) i Nasional (50), zatim Olimpijakos (Grčka) sa 48, Olimpija Asunsion (Paragvaj) i Olimpija Tegukigalpa (Honduras) po 47, Al Ahli (Egipat) 45, Južna Kina (Hong Kong) 41, Sarprisa (Kostarika) 40, Benfika (Portugal) i River Plata (Argentina) po 38.
