ISTORIJA JE ISPISANA! Ona je prva žena trener u Bundesligi

Mari-Luiz Eta imenovana je za novog trenera fudbalera Uniona, saopštio je klub iz Berlina.

U saopštenju se navodi da će Eta voditi Union do kraja sezone. Ona je do sada bila trener juniorskog tima (U19) kluba iz Berlina.

Eta (34) je na mestu trenera zamenila Štefana Baumgarta, koji je juče dobio otkaz posle poraza Uniona od Hajdenhajma (1:3) u 29. kolu Bundeslige.

Nemački mediji navode da je Eta prva žena, koja je postala glavni trener muškog kluba, u istoriji Bundeslige.

Union se trenutno nalazi na 11. mestu na tabeli Bundeslige sa 32 boda.

- S obzirom na razlike u bodovima u donjem delu tabele, opstanak u Bundesligi još nam nije zagarantovan. Oduševljena sam što mi je klub poverio ovaj izazovan zadatak. Jedna od snaga Uniona je uvek bila sposobnost da se ujedinimo u takvim situacijama. Uverena sam da ćemo sa ovim timom obezbediti ključne bodove za opstanak u Bundesligi - izjavila je Eta, preneo je sajt kluba.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“