JEZIVE SCENE U BOSNI I HERCEGOVINI! Krvavi navijač preskočio ogradu i prekinuo utakmicu

Šokantne i jezive scene su zabeležene na jednoj utakmici u Prvoj ligi Bosne i Hercegovine.

Foto: Kiyoshi Takahase Segundo / Panthermedia / Profimedia

Utakmica Čelika i Bratstva koja je u okviru 18. kola u Zenici, na stadionu "Bilino polje" završena rezultatom 3:3 prekinuta je u 65. minutu zbog navijača koji je preskočio ogradu i sa tribina prešao na travu odmah pored terena.

Radi se o čoveku čije je lice bilo kompletno prekrivno krvlju.

On je želeo da se fizički obračuna sa redarima i obezbeđenjem na pomenutoj utakmici, a u jednom trenutku je prišao fudbaler tima koji podržava da pokuša da ga smiri.

Nije poznato šta se dogodilo pre nego što je nastao snimak koji je objavio portal "072info.com".

