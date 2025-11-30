PRIBOJ U SUZAMA ISPRATIO ALEKSANDRA MASALUŠIĆA: Na gradskom groblju sahranjen mladić koji je nastradao u nesreći sa Anom Radović

NA PRIBOJSKOM groblju juče se okupila gotovo cela varoš da isprati Aleksandra Masalušića (37), koji je u nedelju popodne poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistrali Čačak-Požega, zajedno sa dvadesetogodišnjom Anom Radović.

Foto: Društvene mreže

Opelo je održano u podne, a kolona ljudi slivala se kroz kapiju groblja. U njoj su bili rodbina, prijatelji, poznanici i oni koji Aleksandra nikada nisu upoznali, ali su osećali potrebu da budu tamo. Posle opela, Maslušić je ispraćen na večni počinak.

- Ovo je velika tragedija, svi o tome pričaju u gradu - rekao je jedan od meštana Priboja. - Nismo se dobro poznavali, ali došao sam da pružim podršku porodici, da budem uz njih u najtežem trenutku. Velika je tragedija i zbog njega i one devojke.

Nastradali mladić bio je telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovičkog klana. Sa Anom je kobnog popodneva krenuo sa Zlatibora ka Beogradu. Poslednji kontakt mlade devojke sa porodicom bio je u 18.45, kada je rekla da prolaze kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru. Posle toga - tišina. Automobil je nestao sa puta, probio zaštitnu ogradu i survao se. Olupina je ostala nevidljiva sa magistrale, a tela su, tek posle višednevne potrage, pronađena na dnu betonskog okna.

Foto: Novosti/Društvene mreže

Probio bankinu PREMA dosadašnjim rezultatima istrage, pretpostavlja se da se nesreća dogodila oko 19 časova. Zbog navodno neprilagođene brzine, "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi oko stotinu metara od magistrale Čačak-Požega. Udar je bio toliko snažan da su Ana i Aleksandar na licu mesta preminuli od zadobijenih povreda. Njihova tela ostala su zarobljena u betonskom bezdanu pune tri noći, sve dok vozilo napokon nije pronađeno. Potraga je bila izuzetno otežana jer je "audi" upao u otvor gotovo identičnih dimenzija kao i sam automobil, pa smrskana olupina nije bila vidljiva golim okom.

Stručnjaci su se odmah oglasili, ukazujući na stanje puta i zaštitnih ograda. Profesor Saobraćajnog fakulteta Boris Antić izjavio je da ograda na mestu nesreće nije bila u funkciji, da je bila deformisana i preniska...

Ali, u Priboju juče niko nije govorio o tehničkim detaljima. Ljudi su pričali o izgubljenim životima, o devojci kojoj je bilo tek dvadeset, i o Aleksandru koji je jutros, uz suze najmilijih, spušten u zemlju.

BONUS VIDEO:

Mesto nesreće: Ovde su poginuli Ana Radović i njen prijatelj