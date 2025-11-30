PRIBOJ U SUZAMA ISPRATIO ALEKSANDRA MASALUŠIĆA: Na gradskom groblju sahranjen mladić koji je nastradao u nesreći sa Anom Radović
NA PRIBOJSKOM groblju juče se okupila gotovo cela varoš da isprati Aleksandra Masalušića (37), koji je u nedelju popodne poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistrali Čačak-Požega, zajedno sa dvadesetogodišnjom Anom Radović.
Opelo je održano u podne, a kolona ljudi slivala se kroz kapiju groblja. U njoj su bili rodbina, prijatelji, poznanici i oni koji Aleksandra nikada nisu upoznali, ali su osećali potrebu da budu tamo. Posle opela, Maslušić je ispraćen na večni počinak.
- Ovo je velika tragedija, svi o tome pričaju u gradu - rekao je jedan od meštana Priboja. - Nismo se dobro poznavali, ali došao sam da pružim podršku porodici, da budem uz njih u najtežem trenutku. Velika je tragedija i zbog njega i one devojke.
Nastradali mladić bio je telohranitelj Nebojše Stojkovića Stojketa, nekadašnjeg vođe rakovičkog klana. Sa Anom je kobnog popodneva krenuo sa Zlatibora ka Beogradu. Poslednji kontakt mlade devojke sa porodicom bio je u 18.45, kada je rekla da prolaze kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru. Posle toga - tišina. Automobil je nestao sa puta, probio zaštitnu ogradu i survao se. Olupina je ostala nevidljiva sa magistrale, a tela su, tek posle višednevne potrage, pronađena na dnu betonskog okna.
Probio bankinu
PREMA dosadašnjim rezultatima istrage, pretpostavlja se da se nesreća dogodila oko 19 časova. Zbog navodno neprilagođene brzine, "audi" je sleteo s puta, probio zaštitnu bankinu i upao u betonski propust koji se nalazi oko stotinu metara od magistrale Čačak-Požega. Udar je bio toliko snažan da su Ana i Aleksandar na licu mesta preminuli od zadobijenih povreda. Njihova tela ostala su zarobljena u betonskom bezdanu pune tri noći, sve dok vozilo napokon nije pronađeno. Potraga je bila izuzetno otežana jer je "audi" upao u otvor gotovo identičnih dimenzija kao i sam automobil, pa smrskana olupina nije bila vidljiva golim okom.
Stručnjaci su se odmah oglasili, ukazujući na stanje puta i zaštitnih ograda. Profesor Saobraćajnog fakulteta Boris Antić izjavio je da ograda na mestu nesreće nije bila u funkciji, da je bila deformisana i preniska...
Ali, u Priboju juče niko nije govorio o tehničkim detaljima. Ljudi su pričali o izgubljenim životima, o devojci kojoj je bilo tek dvadeset, i o Aleksandru koji je jutros, uz suze najmilijih, spušten u zemlju.
BONUS VIDEO:
Mesto nesreće: Ovde su poginuli Ana Radović i njen prijatelj
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
NA TRGU ZA DOČEK NOVE GODINE Objavljeno koliko će grad platiti Merlinu za koncert u "najluđoj noći"
Većina pevača doček Nove godine provodi radno jer je ovo svojevrsna prilika da zarade ogromne honorare, koji su neretko i po nekoliko puta veći u odnosu na standardne.
29. 11. 2025. u 17:35
Komentari (0)