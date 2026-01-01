Politika

"SA DUBOKOM TUGOM SAM PRIMIO VEST O STRAŠNOJ TRAGEDIJI" Vučić uputio saučešće povodom teške nesreće u Švajcarskoj

Марија Стевановић
Marija Stevanović

01. 01. 2026. u 11:34

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Iks profilu o velikoj nesreći koja se dogodila u Švajcarskoj.

СА ДУБОКОМ ТУГОМ САМ ПРИМИО ВЕСТ О СТРАШНОЈ ТРАГЕДИЈИ Вучић упутио саучешће поводом тешке несреће у Швајцарској

Foto: Tanjug

"Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji u švajcarskom ski-centru u kojem je tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broj ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i institucijama Švajcarske Konfederacije, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švajcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće", naveo je Vučić na Iksu. 

Podsetimo, najmanje 10 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a najmanje deset osoba je povređeno, saopštila je lokalna policija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu

NE SA ONIMA KOJI SU NAS BOMBARDOVALI: Šešelj otkrio šta čeka Evropu