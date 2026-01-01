"SA DUBOKOM TUGOM SAM PRIMIO VEST O STRAŠNOJ TRAGEDIJI" Vučić uputio saučešće povodom teške nesreće u Švajcarskoj
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom zvaničnom Iks profilu o velikoj nesreći koja se dogodila u Švajcarskoj.
"Sa dubokom tugom sam primio vest o strašnoj tragediji u švajcarskom ski-centru u kojem je tokom novogodišnjeg okupljanja u požaru stradao veliki broj ljudi, a mnogi su povređeni. U ime Republike Srbije i u svoje ime, upućujem iskreno saučešće porodicama nastradalih i institucijama Švajcarske Konfederacije, uz izraze solidarnosti sa svim građanima Švajcarske. Povređenima želim brz i uspešan oporavak, a nadležnima snagu u naporima da se utvrde sve okolnosti ove nesreće", naveo je Vučić na Iksu.
Podsetimo, najmanje 10 osoba poginulo je protekle noći tokom proslave nove godine u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, a najmanje deset osoba je povređeno, saopštila je lokalna policija.
