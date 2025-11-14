ŽENA POVREĐENA U UDESU NA VOŽDOVCU: Ekipe Hitne pomoći na terenu
ŽENA stara 62 godine zadobila je danas lakše povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, u ulici Bulevar Peke Dapčevića kod Štarka, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Ekipe službe Hitne pomoći trenutno su na terenu.
Ukupno je tokom noći obavljeno 85 intervencija, a od toga je 20 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici među njima najviše osoba sa hipertenzijom.
(Tanjug)
