VOZAČ "CITROENA" KRIV ZA NESREĆU? Prešao u suprotnu traku, pa se zakucao u autobus: Najnoviji detalji jezivog udesa kod Obrenovca (FOTO)

NEPOZNATI muškarac nastradao je jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je navodno, automobilom marke "citroen" prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u autobus 860 na magistralnom putu Umka-Ostružnica.

Foto: RTS/Printskrin

Saobraćajna nesreća, podsetimo dogodila se jutros oko 5.45 časova na Obrenovačkom putu između Umke i Ostržnice. Nakon jezivog sudara vozač automobila je preminuo na licu mesta, dok je osam putnika povređeno.

Prešao u suprotnu traku?

- Za sada nije poznato, iz kog razloga je vozač "citroena" na čistini navodno, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa linijskim, gradskim autobusom koji mu je išao u susret. Od siline udarca automobil se okrenuo na bok i vozač "citroena" je ispao iz vozila - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Automobil je navodno, pri velikoj brzini udario u autobus pa je prednji deo vozila potpuno smrskan i zgužvan. Popucala su sva stakla na vozilu. Takođe, autobus je sa prednje strane ulubljen i popucali su mi svi prednji prozori.

FOTO: Printskrin/RTS

Scena je nakon stravičnog udesa jeziva, jer telo nesrećnog čoveka zbog uviđaja i dalje leži pokriveno između vozila i autobusa 860.

- Nakon sudara tri ekipe Hitne pomoći došle su na mesto udesa, a povređeni su sanitetima prevezeni u Urgentni centar u Beogradu. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je teže povređena, dok za sada za sedam povređenih putnika još uvek nije utvrđen stepen povreda - navodi naš izvor i dodaje:

- Uviđaj je trajao satima i saobraćaj je bio usporen. Saobraćaj se tokom uviđaja odvijao naizmenično - jednom kolovoznom trakom. Dežurni tužilac potom će telo poslati na obdukciju, a naložiće i vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u nesreći.

Istraga povodom saobraćajne nesreće je i dalje u toku.

(Kurir)