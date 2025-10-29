POZNATO STANJE POVREĐENE DECE U NESREĆI KOD NOVOG SADA: Sedmoro džudista uzrasta od 13 do 15 godina zbrinuto u bolnici

NA Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređeno u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina, rekla je doktorka Andrea Đuretić.

Foto: M.Stevanović

- Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostalo petoro dece je na odeljenju primljeno radi observacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi - kaže doktorka Đuretić.

Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, u kojoj je jedna osoba poginula, a osam je zadobilo teže i lakše povrede.

Nesreća se dogodila oko tri sata posle ponoći. Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.