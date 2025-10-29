POZNATO STANJE POVREĐENE DECE U NESREĆI KOD NOVOG SADA: Sedmoro džudista uzrasta od 13 do 15 godina zbrinuto u bolnici
NA Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređeno u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina, rekla je doktorka Andrea Đuretić.
- Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno u jedinicu intenzivne nege. Jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju. Ostalo petoro dece je na odeljenju primljeno radi observacije i u dobrom su stanju, nisu vitalno ugroženi - kaže doktorka Đuretić.
Podsetimo, teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe ka benzinskoj pumpi „Minut“, u kojoj je jedna osoba poginula, a osam je zadobilo teže i lakše povrede.
Nesreća se dogodila oko tri sata posle ponoći. Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.
Preporučujemo
MUŠKARAC POGINUO NA PUTU ZA SEFKERIN: Tri teške nesreće u toku noći
28. 10. 2025. u 07:29
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)