KOMBI PREVOZIO DECU ČLANOVE DŽUDO KLUBA „PARTIZAN“: Oglasio se MUP o nesreći kod Novog Sada

NA DRŽAVNOM putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povređeno, saopštio je MUP.

I. Mitić

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca.