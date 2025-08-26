"NEMA VEĆEG BOLA OD RASTANKA SA TOBOM" Oglasio se stric stradalog dečaka na vodopadu Tupavica

DEČAK M. M. (15) iz Aleksinca nastradao je juče na vodopadu Tupavica na Staroj planini kada se peo na kamen koji je bio obložen algama i okliznuo se. Sumnja se da je prilikom pada udario u stenu i da je taj udarac bio koban. Porodica i prijatelji šokirani su iznenadnim gubitkom od od dečaka se opraštaju na društvenim mrežama.

Foto: Društvene mreže

Stric stradalog dečaka (15) iz Aleksinca, oprostio se od njega potresnim rečima na svom Fejsbuk profilu.

- Dragi moj, prerano si nas napustio i ostavio bol koju reči ne mogu opisati. Nema većeg bola od rastanka s tobom. Počivaj u miru, anđele moj, tvoj čika te voli zauvek - napisao je na svom Fejsbuk profilu stric dečaka.

Ispod njegove objave niže se na desetine komentara u kojim prijatelji i poznanici izražavaju najdublje saučešće.

Foto: Društvene mreže

"Moje saučešće porodici. Prerano si otišao, na nebu neka te anđeli čuvaju, počivaj u miru, velika je tuga za tobom", "Moje saučešće, neizmerna žalost, neka te anđeli čuvaju, anđele", samo su neki od komentara.

Podsetimo, dečak iz Aleksinca je pao naočigled roditelja i preminuo je na licu mesta. Nesreća se dogodila na vodopadu Tupavica na Staroj Planini.

Hitna pomoć je, po dolasku, mogla samo da konstatuje smrt.

- Meštani kažu da je ovaj ishod usledio posle toga što je dete pokušalo da stane na neki od kamena koji je obložen veoma klizavim i muljnim algama. Prema rečima meštana Dojkinaca, na lice mesta izašli su i pripadnici PU Pirot i ekipe Hitne medicinske pomoći - navedeno je na Televiziji Pirot.

(Telegraf)