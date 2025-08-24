TEŠKI SAOBRAĆAJNI UDESI U BEOGRADU: Kod Bubanj potoka poginuo motociklista (40)
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u noći između subote i nedelje u beogradskom naselju Železnik, poginuo je motociklista,čiji identitet nije objavljen, osim podatka da ima 40 godina.
Do tragedije je došlo ispred tunela Železnik u poravcu ka Bubanj potoku.
Gotovo u isto vreme još jedan teški saobraćajni udes dogodio se na drugom kraju Beograda, u naselju Stara Vežanija. I ovde je bilo reči o motociklisti, koji je teško povređen kada je,pod još potpuno nerazjašnjenim okolnostima, pao sa motora u Ulici Nikole Karaklajića. Motociklaista (33) je kolima Hitne pomoći prebačen u Zemunsku bolnicu.
E.H.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
POREKLO ILIĆA - POD ISTRAGOM: Unajmljen čovek iz Ljiga, umešana i crkva "Hoću da znam ko sam i šta sam"
FOLK pevač Miroslav Ilić nedavno je govorio o svom poreklu i otkrio zbog čega nije želeo da se o njegovom životu snimi film.
24. 08. 2025. u 11:31
Komentari (0)