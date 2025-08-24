Nesreće

TEŠKI SAOBRAĆAJNI UDESI U BEOGRADU: Kod Bubanj potoka poginuo motociklista (40)

Zagorka Uskoković

24. 08. 2025. u 13:21

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u noći između subote i nedelje u beogradskom naselju Železnik, poginuo je motociklista,čiji identitet nije objavljen, osim podatka da ima 40 godina.

ТЕШКИ САОБРАЋАЈНИ УДЕСИ У БЕОГРАДУ: Код Бубањ потока погинуо мотоциклиста (40)

Foto: S. Sokolov

 Do tragedije je došlo ispred tunela Železnik u poravcu ka Bubanj potoku.

Gotovo u isto vreme još jedan teški saobraćajni udes dogodio se na drugom kraju Beograda, u naselju Stara Vežanija. I ovde je bilo reči o motociklisti, koji je teško povređen kada je,pod još potpuno nerazjašnjenim okolnostima, pao sa motora u Ulici Nikole Karaklajića. Motociklaista (33) je kolima Hitne pomoći prebačen u Zemunsku bolnicu.

E.H.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu