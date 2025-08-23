PRONAĐENO TELO NA KUPALIŠTU U ZRENJANINU
Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je jutros nešto posle 6.30 sati na kupalištu "Peskara" u Zrenjaninu.
Telo u vodi primetili su prolaznici i odmah pozvali policiju.
Ono je izvučeno i predato ekipi Hitne pomoći koja je izašla na teren, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.
Na lice mesta izašli su i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Zrenjanin i to jedno vozilo sa čamcem i tri spasioca, koji su izvukli telo, prenosi Telegraf.
Uskoro opširnije
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)