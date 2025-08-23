PRONAĐENO TELO NA KUPALIŠTU U ZRENJANINU

Telo za sada nepoznate osobe pronađeno je jutros nešto posle 6.30 sati na kupalištu "Peskara" u Zrenjaninu.

Novosti

Telo u vodi primetili su prolaznici i odmah pozvali policiju.

Ono je izvučeno i predato ekipi Hitne pomoći koja je izašla na teren, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Na lice mesta izašli su i pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Zrenjanin i to jedno vozilo sa čamcem i tri spasioca, koji su izvukli telo, prenosi Telegraf.

Uskoro opširnije