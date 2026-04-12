KREMLJ PRIZNAO: Spor sa Ukrajinom je oko nekoliko kilometara, ostalo je još samo ovo da se reši
NESLAGANjA Rusije i Ukrajine po teritorijalnom pitanju svode se na nekoliko kilometara, izjavio je portparol predsednika Ruske Fedracije Dmitrij Peskov.
Ranije je potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio da se pregovori o rešavanju ukrajinskog konflikta fokusiraju na spor oko "nekoliko kvadratnih kilometara" teritorija.
- Ne, to su zaista samo neki kilometri... grubo rečeno, tu je 18-17% Narodne Republike Donjeck, koju nam još preostaje da oslobodimo, i to će značiti izlazak na administrativne granice - rekao je Peskov autoru IS 'Vesti' Pavlu Zarubinu.
Peskov je dodao da je predsednik Rusije Vladimir Putin o tome govorio već pre više od godinu dana. Portparol ruskog lidera je takođe naveo da se Oružane snage RF, očigledno, pomeraju napred.
(RIA Novosti)
