Svet

KREMLJ PRIZNAO: Spor sa Ukrajinom je oko nekoliko kilometara, ostalo je još samo ovo da se reši

М.А.С.

12. 04. 2026. u 12:05

NESLAGANjA Rusije i Ukrajine po teritorijalnom pitanju svode se na nekoliko kilometara, izjavio je portparol predsednika Ruske Fedracije Dmitrij Peskov.

КРЕМЉ ПРИЗНАО: Спор са Украјином је око неколико километара, остало је још само ово да се реши

Tanjug/AP/Alexander Kazakov

Ranije je potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio da se pregovori o rešavanju ukrajinskog konflikta fokusiraju na spor oko "nekoliko kvadratnih kilometara" teritorija.

 - Ne, to su zaista samo neki kilometri... grubo rečeno, tu je 18-17% Narodne Republike Donjeck, koju nam još preostaje da oslobodimo, i to će značiti izlazak na administrativne granice - rekao je Peskov autoru IS 'Vesti' Pavlu Zarubinu.

Peskov je dodao da je predsednik Rusije Vladimir Putin o tome govorio već pre više od godinu dana. Portparol ruskog lidera je takođe naveo da se Oružane snage RF, očigledno, pomeraju napred.

(RIA Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Društvo

0 0

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT NA BLISKOM ISTOKU: Otkriveno kada Iran i SAD ponovo sedaju za pregovarački sto; Nov režim u Ormuzu