NESLAGANjA Rusije i Ukrajine po teritorijalnom pitanju svode se na nekoliko kilometara, izjavio je portparol predsednika Ruske Fedracije Dmitrij Peskov.

Tanjug/AP/Alexander Kazakov

Ranije je potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio da se pregovori o rešavanju ukrajinskog konflikta fokusiraju na spor oko "nekoliko kvadratnih kilometara" teritorija.

- Ne, to su zaista samo neki kilometri... grubo rečeno, tu je 18-17% Narodne Republike Donjeck, koju nam još preostaje da oslobodimo, i to će značiti izlazak na administrativne granice - rekao je Peskov autoru IS 'Vesti' Pavlu Zarubinu.

Peskov je dodao da je predsednik Rusije Vladimir Putin o tome govorio već pre više od godinu dana. Portparol ruskog lidera je takođe naveo da se Oružane snage RF, očigledno, pomeraju napred.

(RIA Novosti)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu