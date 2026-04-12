Svet

"AKO EVROPA OSTANE BEZ GASA, RUSIJA ĆE JOJ GA ISPORUČITI" Peskov posebno pomenuo "dalekovide lidere"

М.А.С.

12. 04. 2026. u 12:38

RUSIJA je spremna da isporučuje gas Evropi ako ga ostane dovoljno nakon prodaje na alternativnim tržištima, izjavio je danas Dmitrij Peskov, portparol ruskog predsednika.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

 - Naravno, zašto da ne? Ako ostane gasa sa alternativnih tržišta. Sve dok ga ima dovoljno - rekao je Peskov u intervjuu za novinsku agenciju Vesti.

On je ocenio da je odbijanje Evrope da se oslanjanja na ruske energente posledica kratkovidosti evropskih lidera.

 - Ovo odbijanje kupovine energenata od Rusije jednostavno govori o kratkovidosti sadašnjeg rukovodstva evropskih zemalja. Ali nisu svi kratkovidi - rekao je Peskov i napomenuo da se neki evropski lideri zalažu za održavanje ekonomskih veza sa Rusijom i imaju pragmatičniji pristup.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
