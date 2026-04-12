SPREMILI ORUŽJE, HOĆE DA PUCAJU Pristalica opozicije priznao sve: Napiću se, pa ću uveče uzeti pištolj (VIDEO)
NOVI agresivni ispad "Tisaša": bivši učesnik rijaliti programa, ispričao je u podkastu kako se priprema za rezultate večeri.
Nađ Alekos je otkrio jezive detalje o svojim planovima za izborni dan u podkastu na Jutjub kanalu "Súlytalan".
Ova medijska ličnost je izjavila da se već od sredine dana priprema za večernje iščekivanje rezultata konzumiranjem velike količine alkohola.
- Toliko ću se napiti, počinjem već od podneva, piću Čivas star 12 godina. Pripremio sam pet cigara da mi potraju do zore - rekao je on, a zatim tokom razgovora i dodao:
- Ukoliko partija Tisa (Tisza Párt) pobedi na izborima, izvadiću svoj gasni pištolj, izaći na ulicu i pucati.
(mandiner.hu)
