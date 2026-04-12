PROPALI PAKISTANSKI PREGOVORI: Iran otkrio da su SAD tražile ono što ratom ne mogu da ostvare - rat se nastavlja?

SJEDINjENE Američke Države su u pregovorima sa Iranom u Islamabadu zahtevale sve što nisu mogle da dobiju u ratu, rekao je danas izvor blizak iranskoj delegaciji za agenciju Fars.

Izvor je naveo da tokom pregovora SAD i Irana u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, nije postignuta saglasnost, između ostalog, u vezi sa Ormuskim moreuzom i iranskim nuklearnim programom.

Izvor je ocenio da je američka delegacija "tražila izgovor da napusti pregovarački sto" u Islamabadu.

Agencija Tasnim je objavila, pozivajući se na izvor, da se "Iranu ne žuri sa pregovorima".

Američki potpredsednik Džej Di Vens rekao je da tokom pregovora u Islamabadu nije postignut dogovor o okončanju sukoba.

Američka i iranska delegacija napustile su rano jutros Islamabad nakon što su 21-časovni pregovori završeni bez postignutog dogovora.

