UPALI KROZ PROZOR I ODNELI ZLATO I KEŠ: U filmskoj krađi u Beogradu, opljačkana kineskinja
POLICIJSKA uprava za Grad Beograd intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja teške krađe koja se dogodila juče, kada je državljanka Kine prijavila provalu i obijanje svoje kuće, prenose mediji.
Žena je policijske službenike pozvala juče u popodnevnim časovima, po povratku kući, kada je zatekla tragove provale i premetačine.
Prema njenim navodima, sumnja se da su je nepoznati počinioci pratili i iskoristili momenat kada je napustila kuću kako bi izvršili pljačku. Provalnici su u objekat ušli nasilno, provaljivanjem kroz prozor.
Na licu mesta utvrđeno je da je u svim prostorijama izvršena detaljna premetačina. Tom prilikom odnet je zlatan nakit velike vrednosti, procenjen na 15.000 evra, kao i značajna suma novca – 10.000 američkih dolara u kešu. Ukupna materijalna šteta za oštećenu procenjuje se na preko 25.000 evra.
Zaprećena kazna za tešku krađu
Na teren je odmah izašla uviđajna ekipa, a istraga je usmerena na prikupljanje materijalnih dokaza i detaljnu analizu snimaka sa nadzornih kamera.
Prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije, za delo Teške krađe izvršeno provaljivanjem, pri čemu je prouzrokovana značajna imovinska šteta, počiniocima je zaprećena kazna zatvora u rasponu od dve do deset godina.
(Telegraf)
