UHAPŠEN VOZAČ KOJI JE OBORIO BICIKLISTU KOD PREŠEVA: Muškarac (54) preminuo u bolnici
POLICIJA Preševu uhapsila je A. S. (26) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.
- Sumnja se da je on 9. oktobra ove godine, u večernjim satima, u okolini Preševa, vozeći automobil „bmv“ udario u bicikl kojim je upravljao muškarac (54) koji se kretao u istom smeru, a potom se udaljio.
Pedesetčetvorogodišnjak je tom prilikom pao na kolovoz i zadobio teške telesne povrede od kojih je ubrzo preminuo.
Po nalogu dežurnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu - navodi policija.
Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Bujanovcu odredila mu je pritvor do 30 dana.
Podsećamo, saobraćajna nesreća se u četvrtak uveče dogodila kod Preševa, na državnom putu II A reda oko 20 I 15 časova, između sela Reljan i Aliđerce. potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.
Biciklista (54) I vozač automobila kretali su se u istom smeru, na taj način je došlo do kontakta između vozila I bicikla, kada je najverovatnije vozač automobila izgubio kontrolu nad vozilom.
Kako se saznaje vozilo je udarilo u bicikl nakon čega je biciklista pao na kolovoz I zadobio teške telesne povrede. Povređeni biciklista prebačen je u ZC Vranje I podlegao teškim telesnim povredama koje je zadobio padom na kolovoz. Obavešteno je OJT u Vranju po čijem nalogu je policija izvršila uviđaj.
(Kurir)
Komentari (0)