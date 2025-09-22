SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA: Zaplenjen sudžuk i svečane haljine
Službenici OdeLjenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina tokom kontrole u okolini Vranja sprečili su krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haLjina skrivenih u jednom autobusu.
Kako je saopšteno iz Uprava carine, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaLjnog pregleda, u prtLjažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kilograma sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haLjina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.
Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haLjine su predate u daLju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"OPRAŠTAM UBICI" Udovica ubijenog Kirka zaplakala pred 10.000 ljudi - Tramp je tešio
NA PREPUNOM stadionu u Glendejlu, u saveznoj američkoj državi Arizoni, u nedelju je održana komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivistu Čarlija Kirka, kojeg je predsednik Donald Tramp u svom govoru nazvao herojem i mučenikom za američku slobodu.
22. 09. 2025. u 08:39
