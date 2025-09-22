Hapšenja i istraga

SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA: Zaplenjen sudžuk i svečane haljine

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

22. 09. 2025. u 14:59

Službenici OdeLjenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina tokom kontrole u okolini Vranja sprečili su krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haLjina skrivenih u jednom autobusu.

СУЗБИЈАЊЕ КРИЈУМЧАРЕЊА: Заплењен суџук и свечане хаљине

Arhiva

Kako je saopšteno iz Uprava carine, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaLjnog pregleda, u prtLjažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kilograma sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haLjina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.

Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haLjine su predate u daLju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DA SE NISAM USPANIČIO, BILO BI MNOGO KRVAVIJE: Na suđenju u vezi zločina u Ribnikaru citirane Kostine reči
Suđenja

0 0

DA SE NISAM USPANIČIO, BILO BI MNOGO KRVAVIJE: Na suđenju u vezi zločina u "Ribnikaru" citirane Kostine reči

SUĐENjE i u parničnom postupku protiv Koste, Miljane i Vladimira Kecmanovića, osnovne škole "Vladislav Ribnikar" i države Srbije, a po tužbi porodice Dukić, čiju je ćerku Adrianu Kosta ubio u masovnom zločinu 3. maja 2023. godine u "Ribnikaru", završeno je danas u Višem sudu u Beogradu. Stranke će u narednom periodu dobiti pisanu presudu.

22. 09. 2025. u 15:02

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!