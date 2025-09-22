SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA: Zaplenjen sudžuk i svečane haljine

Službenici OdeLjenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina tokom kontrole u okolini Vranja sprečili su krijumčarenje pola tone mesnih proizvoda i 35 svečanih haLjina skrivenih u jednom autobusu.

Arhiva

Kako je saopšteno iz Uprava carine, nakon što su putnici izneli svoje kofere i torbe radi detaLjnog pregleda, u prtLjažnom prostoru je pronađeno 14 torbi sa ukupno 500 kilograma sudžuka i dva džaka puna ručno rađenih haLjina, bez bilo kakve prateće dokumentacije.

Odlukom nadležnog suda krijumčarena roba vredna oko 15.000 evra je trajno zaplenjena, haLjine su predate u daLju nadležnost Carinarnici Niš, a suvomesnati proizvodi Republičkoj veterinarskoj inspekciji radi uništenja, dok je odgovorni vozač novčano kažnjen.