LESKOVČANIN UZGAJAO KANABIS: Pronađena 31 stabljika ove biljke

Игор Митић
Igor Mitić

18. 09. 2025. u 15:34

Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su S.S.(36) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

foto: I.Mitić

On se sumnjiči da je, u ataru jednog sela kod Leskovca, uzgajao kanabis, a policija je u zasadu pronašla 31 stabljiku ove biljke.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.

