LESKOVČANIN UZGAJAO KANABIS: Pronađena 31 stabljika ove biljke
Pripadnici policije u Leskovcu uhapsili su S.S.(36) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
On se sumnjiči da je, u ataru jednog sela kod Leskovca, uzgajao kanabis, a policija je u zasadu pronašla 31 stabljiku ove biljke.
Osumnjičenom je, po ovlašćenju Osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
