PRIVEDENO 15 OSOBA, MEĐU NJIMA I MALOLETNICI: Maskirani divljali, bacali baklje i Molotovljeve koktele (VIDEO)
PRIPADNICI MUP u Bačkoj Palanci podneli su zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv meštana R. O. (20), N. R. (23), I. R. (21), A. A. (22), M. M. (20), M. P. (20), R. P. (22), V. U. (25), N. N. (22) i četvorice maloletnika, uzrasta 14 i 16 godina, kao i dvojice sedamnaestogodišnjaka, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili prekršaj vređanje, vršenje nasilja, pretnja ili tuča.
- Kako se sumnja, oni su se, juče, na trgu u Bačkoj Palanci, podeljeni u dve grupe, međusobno izazivali na tuču, gađali upaljenim bakljama, a bačen je i jedan Molotovljev koktel. Policija je na ulici pronašla drvene palice, nož i bokser, koje su osumnjičeni koristili - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Punoletnim osumnjičenima je određeno zadržavanje i oni su, uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, privedeni nadležnom sudiji Prekršajnog suda, dok su maloletnici, u pratnji roditelja, pristupili, takođe, kod ovog sudije.
Podsetimo, uznemirujućI snimak iz Bačke Palanke juče se proširio društvenim mrežama.
Na snimku se vidi grupa mlađih muškaraca s maskama na licu kako trče ulicom, a prema navodima Instagram stranice „Bačka Palanka dešavanja“, oni su nosili palice i bacili Molotovljev koktel. Na snimku se vidi kako gori predmet koji se nalazi na trotoaru i kako kulja crni dim, a potom i grupa lica kako trče.
(Informer)
