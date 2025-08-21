Hapšenja i istraga

U ŠUPLJINE "PASATA" SAKRILA 70 DEČJIH TRENERKI POZNATE MARKE: Uhapšena osumnjičena za krijumčarenje i neovlašćenu upotrebu tuđeg poslovnog ime

Ljiljana Preradović

21. 08. 2025. u 13:03

U NASTAVKU akcije na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije u saradnji sa policijskim službenicima Uprave granične policije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, odredili su zadržavanje T. M. (23) iz Zvornika, državljanki BiH zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivična dela krijumčarenje i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

У ШУПЉИНЕ ПАСАТА САКРИЛА 70 ДЕЧЈИХ ТРЕНЕРКИ ПОЗНАТЕ МАРКЕ: Ухапшена осумњичена за кријумчарење и неовлашћену употребу туђег пословног име

Foto: Shutterstock

Ona se sumnjiči da je u šupljinama automobila „pasat“ kojim je upravljala, na GP Trbušnica, na izlazu iz zemlje, sakrila 70 kompleta dečjih trenerki poznate robne marke u nameri da ih prokrijumčari preko državne granice izbegavajući mere carinskog nadzora.

Osumnjičena će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.

Pripadnici UKP - Odeljenja za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

