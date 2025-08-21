PRODAVAO KOKAIN I KANABIS: Optužen Alen J. iz Zemuna

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Alena J. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je 30. maja 2025. godine neovlašćeno radi prodaje držao 2 kilograma kokaina i skoro 20 kilograma kanabisa.

Foto: Novosti

Tužilaštvo je Višem sudu predložilo da mu produži pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Alena J. je 30. maja zaustavila Interventna jedinica 92 na Autoputu u visini „Arene" dok je vozio „ševrolet“, pa je pregledom vozila u "šteku" koji se nalazi u dnu gepeka pronađena kesa u kojoj su se nalazila dva PVC paketa sa kokainom ukupne neto mase 2,6 kilograma.

Prilikom pretresa kuće u Zemunu, u sobi koju koristi okrivljeni, pronađeno je 20 vakum kesa u kojima se nalazio kanabis ukupne neto mase 19,489 kilograma.