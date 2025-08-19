Hapšenja i istraga

UHAPŠEN OSUMNJIČENI: Policija u Boru pronašla zasad kanabisa i kokain (FOTO)

Suzana Mihajlović Jovanović

19. 08. 2025. u 13:01

TRIDESETTROGODIŠNjI Boranin uhapšen pod sumnjom da je proizvodio i prodavao narkotike. Policija pronašla amfetamine, kokain i zasad marihuane.

Foto: PU Bor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru uhapsili su I. T. (33) iz ovog grada, koga terete da je prodavao i proizvodio narkotike. 

Policija je prilikom pretresa stana koji osumnjičeni koristi pronašla oko 17 grama praha za koji se sumnja da je kokain, 11 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Foto: Фото: ПУ Бор

Takođe, u blizini stana nađen je i zasad kanabisa sa 24 biljke, bruto mase oko 10,5 kilograma, koje je I. T, kako se sumnja, tu uzgajao.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden tužiocu.

