GRADILA U ZEMUNU BEZ DOZVOLE: Investitorka dobila zabranu i ipak, nastavila sa radovima, prete joj zatvor i milionska kazna

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu optužni predlog protiv B.P. (47) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršila krivično delo Građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a stav 2. Krivičnog zakonika.

Okrivljenoj se stavlja na teret da je početkom oktobra 2022. godine do kraja novembra 2022. godine u Beogradu, GO Zemun, u ulici Cara Dušana bb, kao odgovorno lice u pravnom licu koje je investitor objekta koji se gradi bez građevinske dozvole od početka oktobra do 19.10.2022. godine izvela radove u vidu delimično izvedene prefabrikovane armirano-betonsko temeljna konstrukcija za novi objekat od temelja samaca, dok su na temeljnoj konstrukciji postavljeno 10 komada prefabrikovanih armirano-betonskih stubova, izvršen iskop i nivelisanje terena i izvršena priprema za novi objekat delimičnom izvedbom opisane armirano betonske konstrukcije za objekat dimenzija 24,5m h 48m, a da prethodno nije pribavila dozvolu za gradnju nadležnog organa Gradske uprave, što je izlaskom na licemesta dana 19.10.2022. građevinski inspektor konstatovao zapisnikom i fotodokumentacijom, da bi od 19.10.2022. do kraja novembra 2022. nastavila gradnju na navedenom objektu takođe bez građevinske dozvole na taj način što je završena armirano-betonska montažna konstrukcija objekta, a uz objekat dimenzija 24,5 h 48 m dograđen je novi deo istog objekta uz Karamautsku ulicu dimenzija u osnovi 12 h 13 m, te je kompletan objekat izveden u obliku ćiriličnog slova „G“ u osnovi dimenzija 24,5 h 48 m + 12 h 13 m, spratnosti P+1, (prizemlje i sprat) koji je zatvoren sa montiranim termoizolacionim panelima, ukrovljen kompletno i stavljen u funkciju.



Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenu oglasi krivom i da joj izrekne kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i novčanu kaznu u iznosu od milion dinara, kao i da, u skladu sa članom 87. Krivičnog zakonika izrekne meru bezbednosti oduzimanje predmeta na osnovu koje će se od okrivljene trajno oduzeti nelegalno izgrađen objekat.