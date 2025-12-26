U TERORISTIČKOM NAPADU UBIJENE DVE OSOBE: Kac naredio vojnu operaciju u gradu napadača (FOTO/VIDEO)

DVOJE ljudi je ubijeno u napadu automobilom i nožem na severu Izraela, u onome što je policija opisala kao "teroristički napad“.

Foto: Printscreen

Napad se dogodio u petak popodne u severnom gradu Bejt Šaenu, a prema rečima zvaničnika, napadač je identifikovan kao palestinac sa Zapadne obale.

Napadač je svojim vozilo udario u ljude i tom prilikom ubio jednog muškar ca i ovredio 16-godišnjaka.

Policija navodi da je napadač nastavio da vozi ka auto-putu, gde je ubio ženu nožem.

Prema navodima Hitne pomoći, muškarac (68) i žena (18) su oboje proglašeni mrtvim na licu mesta.

NORTHERN ISRAEL TERROR ATTACK



Palestinian terrorist Ahmad Abu al-Rub, 37, from Qabatiya (West Bank), illegally in Israel, carried out multi-site stabbing + vehicular assault.



Victims: Aviv Maor, 19, from Kibbutz Ein Harod Ihud – stabbed to death near Tel Yosef after ramming… pic.twitter.com/mDw29L4Xgo — Breaking News (@TheNewsTrending) December 26, 2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasnije je podelio identitet žrtava kao Šimšona Mordehaja i Aviv Maor.

- Preliminarna istraga sugeriše da je terorista ilegalni stanovnik koji je pre nekoliko dana infiltriran na teritoriju Izraela - saopštio je portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Aviv Maor(18) and Shimshon Mordechai (68) were massacred today near Ein- Harod by a Palestinian monster who worked in Israel.



The terrorist is being treated in an Israeli hospital.



I hope he dies in pain and goes straight to hell, where he belongs.#StopIslamicTerror pic.twitter.com/qBmhfuzGSt — The Voice Of Truth 🙌 (@thevoicetruth1) December 26, 2025

Policija je saopštila da se napadač na kraju sukobio sa civilom u obližnjem gradu Afula i da je prebačen u bolnicu u umereno teškom stanju.

Izraelski predsednik Isak Hercog je, međitim izjavio da je napadača upucao pripadnik obezbeđenja dok se kretao ka Afuli.

Hercog je rekao da je zapanjen "užasnim ubijačkim pohodom" i dodao da je Izrael "posvećen jačanju ove izazovne granice i, naravno, jačanju bezbednosnog odgovora u tom području radi pune sigurnosti stanovnika".

⭕️A ramming and stabbing attack was executed in the area of Beit She'an, and later on in Ein Harod and Afula. It appears that the terrorist is an unauthorized individual who had infiltrated into Israel several days ago.



IDF troops were dispatched to the scene, and situational… — Israel Defense Forces (@IDF) December 26, 2025

Ubrzo nakon napada, izraelski ministar odbrane Izrael Kac naredio je vojnu operaciju u gradu Kabatija na Zapadnoj obali, rodnom mestu osumnjičenog, blizu Dženina.

U saopštenju je Kac rekao da je naložio IDF-u "da deluje snažno i odmah kako bi pronašao i sprečio svakog teroristu i svaku terorističku infrastrukturu" u tom gradu.

- Svako ko pomaže terorizam ili mu pruža pokroviteljstvo i podršku će platiti punu cenu - dodao je.

IDF je saopštio da se dodatne snage pripremaju da uđu u Kabatiju nakon Kacove naredbe.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir rekao je da napad pokazuje "hitnu potrebu" da se usvoji zakon o "smrtnoj kazni za teroriste", koji izraelska vlada trenutno usvaja na njegov zahtev.

- Svako ko krene da izvrši antisemitski teroristički napad mora znati da mu Izrael neće dozvoliti da nastavi da živi i da će ga poslati pravo u pakao - rekao je Ben Gvir u saopštenju.

(UPI/ITV)

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"