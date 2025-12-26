Svet

U TERORISTIČKOM NAPADU UBIJENE DVE OSOBE: Kac naredio vojnu operaciju u gradu napadača (FOTO/VIDEO)

В.Н.

26. 12. 2025. u 16:58

DVOJE ljudi je ubijeno u napadu automobilom i nožem na severu Izraela, u onome što je policija opisala kao "teroristički napad“.

Foto: Printscreen

Napad se dogodio u petak popodne u severnom gradu Bejt Šaenu, a prema rečima zvaničnika, napadač je identifikovan kao palestinac sa Zapadne obale. 

Napadač je svojim vozilo udario u ljude i tom prilikom ubio jednog muškar ca i ovredio 16-godišnjaka. 

Policija navodi da je napadač nastavio da vozi ka auto-putu, gde je ubio ženu nožem. 

Prema navodima Hitne pomoći, muškarac (68) i žena (18) su oboje proglašeni mrtvim na licu mesta.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kasnije je podelio identitet žrtava kao Šimšona Mordehaja i Aviv Maor.

- Preliminarna istraga sugeriše da je terorista ilegalni stanovnik koji je pre nekoliko dana infiltriran na teritoriju Izraela - saopštio je portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF).

Policija je saopštila da se napadač na kraju sukobio sa civilom u obližnjem gradu Afula i da je prebačen u bolnicu u umereno teškom stanju.

Izraelski predsednik Isak Hercog je, međitim izjavio da je napadača upucao pripadnik obezbeđenja dok se kretao ka Afuli.

Hercog je rekao da je zapanjen "užasnim ubijačkim pohodom" i dodao da je Izrael  "posvećen jačanju ove izazovne granice i, naravno, jačanju bezbednosnog odgovora u tom području radi pune sigurnosti stanovnika".

Ubrzo nakon napada, izraelski ministar odbrane Izrael Kac naredio je vojnu operaciju u gradu Kabatija na Zapadnoj obali, rodnom mestu osumnjičenog, blizu Dženina.

U saopštenju je Kac rekao da je naložio IDF-u "da deluje snažno i odmah kako bi pronašao i sprečio svakog teroristu i svaku terorističku infrastrukturu" u tom gradu.

- Svako ko pomaže terorizam ili mu pruža pokroviteljstvo i podršku će platiti punu cenu - dodao je. 

IDF je saopštio da se dodatne snage pripremaju da uđu u Kabatiju nakon Kacove naredbe.

Ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir rekao je da napad pokazuje "hitnu potrebu" da se usvoji zakon o "smrtnoj kazni za teroriste", koji izraelska vlada trenutno usvaja na njegov zahtev.

- Svako ko krene da izvrši antisemitski teroristički napad mora znati da mu Izrael neće dozvoliti da nastavi da živi i da će ga poslati pravo u pakao - rekao je Ben Gvir u saopštenju.

(UPI/ITV)

