AKSIOS: Sastanak Trampa i Zelenskog ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima
SASTANAK između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, koji bi mogao da se održi u narednim danima, ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima.
Aksios piše o tome.
Zelenski je ranije najavio pregovore sa Trampom u bliskoj budućnosti.
Ukrajinski mediji su takođe izvestili da bi Zelenski mogao da poseti Trampovu rezidenciju 28. decembra radi razgovora.
