AKSIOS: Sastanak Trampa i Zelenskog ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima

26. 12. 2025. u 17:01

SASTANAK između predsednika SAD Donalda Trampa i Vladimira Zelenskog, koji bi mogao da se održi u narednim danima, ukazuje na napredak u mirovnim pregovorima.

Foto: Profimedia

Aksios piše o tome.

Zelenski je ranije najavio pregovore sa Trampom u bliskoj budućnosti.

Ukrajinski mediji su takođe izvestili da  bi Zelenski mogao da poseti Trampovu rezidenciju 28. decembra radi razgovora.

