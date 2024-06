ĆERKA SPREČILA OCA DA JOJ UBIJE MAJKU: Užas u Kikindi - Nasilnik pištoljem tukao ženu, u kući ispalio pet metaka i držao nelegalni arsenal

POLICIJAu Kikindi uhapsila je G. B. (57) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: R. Šegrt

Prema saopštenju policije on se sumnjiči da je u nedelju, u porodičnoj kući, nakon verbalne rasprave, rukama i rukohvatom pištolja zadao supruzi više udaraca po glavi i telu, nanevši joj tako telesne povrede.

- Nakon toga, G. B. je, kako se sumnja, u kući pucao iz pištolja, koji ima u legalnom posedu, i ispalio pet metaka, od kojih su se četiri zaustavila u zidu, a jedan u podu sobe. Oštećena je zbrinuta u Opštoj bolnici u Kikindi – saopštila je Policijska uprava.

G. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, na čiji predlog, sudija Osnovnog suda u Kikindi osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.

Ćerka osumnjičenog, koja studira u Novom Sadu, ispričala je medijima da je majka telefonom pozvala da dođe kući, što je ona i učinila. Kada je autobusom stigla u Kikindu, u porodičnom domu zatekla je povređenu majku i oca s pištoljem u rukama.

ARSENAL U KUĆI Policija je pretresla kuću ove porodice i kod osumnjičnog pronašla i oduzela jedan pištolj u legalnom posedu i četiri komada vatrenog oružja u ilegalnom posedu. - Takođe, od osumnjičenog je uz potvrdu oduzeto 2.168 komada municije u legalnom posedu i 890 komada municije u ilegalnom posedu - saopštila je PU Kikinda.

- Majku i oca sam zatekla u dnevnoj sobi, ona krvava i natečene glave. Na stolu su bila dva pištolja i drugo oružje i puni šeržeri. Po podu je bilo municije, a puška naslonjena na fotelju. Majku je tukao drškom pištolja. Pretio joj je da će je ubiti. Tvrdio je da ga ona potkrada, vara i laže. Povremeno je plakao. Molila sam ga da mi ne ubije majku – ispričala je ćerka ovih nesrećnih ljudi.

Ćerka je uspela da pozove policiju, sa kojom je u kuću ove porodice stigla i Hitna pomoć i zbrinula povrđenu ženu.