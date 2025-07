SVEČANO OTVOREN "EXPO 2027 PLAYGROUND" Mali: Niko ne može da nas podeli, Srbija će biti centar sveta 2027. godine (VIDEO)

U HALI 5 Beogradskog sajma svečano je otvaren "EXPO 2027 Playground", prostor koji na poseban i inspirativan način oslikava viziju izložbe EKSPO 2027 Beograd i simbolično otvara vrata novim susretima, saradnjama i zajedničkim inicijativama sa partnerima iz zemlje i inostranstva.

Foto printskrin Novosti

Mali: EKSPO je šansa da pokažemo da smo složni, jedinstveni i da ne može niko da nas podeli

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da mu je velika čast i zadovoljstvo da se obrati na otvaranju izložbenog prostora koji je posvećen organizaciji EKSPO 2027.

- Ovaj prostor ima oko 2.300 kvadrata u Hali 5 Beogradskoj sajma. Nisam izdržao, za one koji govore da rušimo Beogradski sajam, ovde imate da vidite potpuno novi izložbeni prostor, da bi predstavili našu Srbiju celom svetu. Ovaj prostor će svakog dana biti otovoren svim građanima Srbije i svima ostalima, od 1 popodne do 7 uveče. Moći ćete da vidite isotriju svih svetskih izložbi do sada, šta planiramo sve da uradimo do 2027. i na koji način ćemo našu Srbiju predstaviti 2027 - kazao je Mali.

Poručio je predstavnicima i ambasadorima da je to njihov prostor takođe i da će tu razgovarati o detaljima njihovih paviljona i o svemu što će tu izložbu učiniti iakada u istoriji specijalizovanih izložbi.

Foto: Novosti

- EKSPO 2027 je najveća razvojna šansa naše zemlje ikada. Na današnji dan imamo 118 zemalja koje su potvrdile učešće, u Astani bilo je ukupno 117. Mi ćemo sigurno ići na više od 130 zemalja, a to znači ne samo da će Srbija i Beograd biti centar sveta, nego ćemo biti najuspešnije specijalizovana izložba ikada - poručio je Mali o dodao da u Sručinu grade potpuno novi grad sa 1.500 stanova, novi izložbeni prosotr, novi Nacionalni stadion.

- Taj deo grada je novi centar rasta i razvoja ne samo Beograda, nego i Srbije, a biće na raspolaganju svima najkasnije do 1. decembra 2026. godine - kaže Mali.

Istakao je da EKSPO nije samo Beograd, već cela Srbija.

Foto printskrin Novosti

- Kao što je rekao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svaki most, auto-put, svaku novu školu i bolnicu koju napravimo i otvorimo do 2027. godine, sve je to deo EKSPA, deo sna da ostavimo našoj deci bolju i lepšu Srbiju. EKSPO nam je šansa da pokažemo da smo složni, jedinstveni i da ne može niko da nas podeli, iako žele mnogi da podele građane Srbije. EKSPO je ta šansa, da pokažemo jedinstvo, slogu i zajedništvo i da pošaljemo snažnu poruku "Nas ništa podeliti neće, 2027 bićemo centar sveta" - poručio je Mali.

Potom su ministar Siniša Mali i direktor EKSPA Dušan Borovčanin svečano otvorili EXPO 2027 Playground.

EXPO 2027 Playground

„EXPO 2027 Playground“ zamišljen je kao mesto kreativnosti, inovacija i razmene ideja, a sve u duhu onoga što će Beograd predstavljati svetu 2027. godine – centar inovacija, otvorenosti i napretka.

Svečanom otvaranju prisustvuju brojni predstavnici državnih institucija, diplomatskog kora, privrednih i kulturnih organizacija, koji su imali priliku da prvi zakorače u prostor koji donosi duh EXPO manifestacije već sada – dve godine pre početka same izložbe.

Projekat „EXPO 2027 Playground“ ima za cilj da kroz različite događaje, izložbe, radionice i susrete doprinese jačanju međunarodne saradnje i motiviše mlade, stručnjake i investitore da se uključe u viziju Beograda kao globalnog domaćina 2027. godine.