NOVI CENOVNICI OD 1. FEBRUARA: Starački domovi drastično poskupljuju
OD 1. februara državni domovi za smeštaj odraslih i starih u Srbiji rade po novim cenovnicima, što je drugo poskupljenje u poslednje dve godine. Poskupele su i usluge pojedinih privatnih domova, uglavnom za 20 do 30 odsto, iako nisu svi menjali cene.
Iz Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite navode da su cene povećane zbog rasta troškova energenata, hrane i rada. Smeštaj u privatnim domovima uglavnom košta 600 do 1.000 evra mesečno, dok u skupljim domovima cena može dostići 1.500 evra.
Cena zavisi od lokacije, vrste sobe, stepena podrške i dodatnih usluga. Iz udruženja savetuju porodicama da, osim cene, provere da li je dom licenciran i kakav je kvalitet usluge.
Državni domovi su znatno jeftiniji, cene se kreću od oko 27.000 do 54.000 dinara, dok pojedini apartmani u Beogradu koštaju i više. Poskupljenja su izazvala zabrinutost porodica koje teško podnose dodatne troškove, posebno jer pored smeštaja često plaćaju i lekove i druge potrepštine.
(Kamatica)
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