NOVI CENOVNICI OD 1. FEBRUARA: Starački domovi drastično poskupljuju

OD 1. februara državni domovi za smeštaj odraslih i starih u Srbiji rade po novim cenovnicima, što je drugo poskupljenje u poslednje dve godine. Poskupele su i usluge pojedinih privatnih domova, uglavnom za 20 do 30 odsto, iako nisu svi menjali cene.

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Iz Udruženja privatnih ustanova socijalne zaštite navode da su cene povećane zbog rasta troškova energenata, hrane i rada. Smeštaj u privatnim domovima uglavnom košta 600 do 1.000 evra mesečno, dok u skupljim domovima cena može dostići 1.500 evra.

Cena zavisi od lokacije, vrste sobe, stepena podrške i dodatnih usluga. Iz udruženja savetuju porodicama da, osim cene, provere da li je dom licenciran i kakav je kvalitet usluge.

Državni domovi su znatno jeftiniji, cene se kreću od oko 27.000 do 54.000 dinara, dok pojedini apartmani u Beogradu koštaju i više. Poskupljenja su izazvala zabrinutost porodica koje teško podnose dodatne troškove, posebno jer pored smeštaja često plaćaju i lekove i druge potrepštine.

(Kamatica)