IRAK I KURDISTAN PONOVO POKREĆU IZVOZ NAFTE: Transport ka Turskoj nastavljen nakon potipisivanja sporazuma
IZVOZ sirove nafte iz iračkih polja Kirkuk za tursku luku Džejhan nastavljen je preko naftovoda, saopštila je Severna naftna kompanija, nakon što su Bagdad i Kurdistanska regionalna vlada (KRG) u utorak postigli sporazum o obnavljanju isporuka.
KRG je potvrdila sporazum, navodeći u saopštenju da će dve strane formirati zajednički komitet koji će se pripremiti za nastavak izvoza nafte, i da će prihodi biti vraćeni u saveznu trezorsku kasu.
Severna naftna kompanija dodala je da će izvoz nafte iz Kirkuka početi sa početnim kapacitetom od 250.000 barela dnevno.
Dve strane su se dogovorile da preduzmu neophodne bezbednosne mere za zaštitu naftnih polja i obezbeđenje kontinuiteta operacija izvoza, navodi KRG.
Irak je započeo transport sirove nafte iz Kirkuka u Džejhan početnim tempom od 170.000 barela dnevno, sa planovima postepenog povećanja na 250.000 barela dnevno, izjavio je televizijski zamenika ministra za naftu za proizvodne poslove, Basim Mohamed.
Međunarodne cene nafte, koje su od početka američko-izraelskog rata protiv Irana porasle za oko 30% i premašile 100 dolara po barelu zbog ozbiljnih poremećaja u snabdevanju, smanjile su se za 1,46%, na 101,91 dolar u sredu.
(Rojters)
Preporučujemo
Komentari (0)