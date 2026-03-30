MARTOVSKE PENZIJE STIŽU USKORO: Isplata počinje u četvrtak - prvo jednoj kategoriji
PENZIJE za mart će, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da pristižu 2. aprila, bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili.
Dva dana kasnije, 4. aprila počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, koji primanja dobijaju preko tekućih računa a 6. aprila za korisnike iz ove dve kategorije čije penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.
Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, a isplata za njih počeće 9. aprila.
Sa martovskim penzijama najstarijima stižu isti iznosi kao i sa februarskim čekovima.
Prosečna februarska penzija iznosila je 56.847 dinara.
(Tanjug)
SUSRETI SA PENZIONERIMA: Mesto poverenja i razumevanja (FOTO)
26. 03. 2026. u 16:47
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
