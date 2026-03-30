Ekonomija

MARTOVSKE PENZIJE STIŽU USKORO: Isplata počinje u četvrtak - prvo jednoj kategoriji

В. Н.

30. 03. 2026. u 15:58

PENZIJE za mart će, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima će primanja početi da pristižu 2. aprila, bez obzira za koji način dobijanja penzija su se opredelili.

МАРТОВСКЕ ПЕНЗИЈЕ СТИЖУ УСКОРО: Исплата почиње у четвртак - прво једној категорији

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Dva dana kasnije, 4. aprila počeće isplata za vojne i poljoprivredne penzionere, koji primanja dobijaju preko tekućih računa a 6. aprila za korisnike iz ove dve kategorije čije penzije stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta.

Poslednji će primanja dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih, a isplata za njih počeće 9. aprila.

Sa martovskim penzijama najstarijima stižu isti iznosi kao i sa februarskim čekovima.

Prosečna februarska penzija iznosila je 56.847 dinara.

(Tanjug)

Drugi pišu

Pročitajte više

EVOLUCIJA ČUVANJA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija

EVOLUCIJA ČUVANjA KAPITALA: Od antičkih kovanica do savremenih finansijskih strategija