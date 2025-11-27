ZVANIČNA POTVRDA IZ MAĐARSKE: MOL pregovara o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš.

Foto: Printscreen/Jutjub/MOL Group

On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters.

Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je juče u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5 puta povećati izvoz nafte u Srbiju i poručio da će Mađarska upotrebiti sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla našoj zemlji u snabdevanju naftom, preneli su mediji.