Ekonomija

ZVANIČNA POTVRDA IZ MAĐARSKE: MOL pregovara o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

В.Н.

27. 11. 2025. u 12:46

U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš.

ЗВАНИЧНА ПОТВРДА ИЗ МАЂАРСКЕ: МОЛ преговара о куповини руског удела у Нафтној индустрији Србије

Foto: Printscreen/Jutjub/MOL Group

On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters.

Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je juče u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5 puta povećati izvoz nafte u Srbiju i poručio da će Mađarska upotrebiti sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla našoj zemlji u snabdevanju naftom, preneli su mediji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

IMIGRACIONA PRIVELA SNAJKU TRAMPOVE DESNE RUKE: Brazilki preti deportacija, javnost zanemela zbog veze sa Belom kućom
Svet

0 0

IMIGRACIONA PRIVELA SNAJKU TRAMPOVE DESNE RUKE: Brazilki preti deportacija, javnost zanemela zbog veze sa Belom kućom

BRUNA Fereira, koja je kao dete došla u Sjedinjene Države iz Brazila, živela je tipičan američki život - igrala je tenis u srednjoj školi, udavala se i razvodila, gradila posao i odgajala sina. Ali kada su je agenti Imigracione i carinske službe (ICE) uhapsili ranije ovog meseca ispred njene kuće u predgrađu Bostona, postala je deo priče koja dopire sve do Bele kuće.

27. 11. 2025. u 11:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALTA banka obeležila slavu Svetog Arhangela Mihaila – čuvamo nasleđe, gradimo budućnost

ALTA banka obeležila slavu Svetog Arhangela Mihaila – čuvamo nasleđe, gradimo budućnost