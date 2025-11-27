ZVANIČNA POTVRDA IZ MAĐARSKE: MOL pregovara o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije
U toku su razgovori o mogućnosti da mađarska naftna i gasna kompanija MOL kupi udeo u srpskom NIS-u, izjavio je danas šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana Gergelj Guljaš.
On je izjavio da bi, ukoliko se postigne dogovor, transakcija bila "normalna tržišna operacija", ali je naglasio da su razgovori u ranoj fazi, prenosi Rojters.
Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto najavio je juče u Beogradu, posle sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović, da će kompanija MOL 2,5 puta povećati izvoz nafte u Srbiju i poručio da će Mađarska upotrebiti sva raspoloživa sredstva kako bi pomogla našoj zemlji u snabdevanju naftom, preneli su mediji.
