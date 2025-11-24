PRVI PUT OD MAJA 2024: Cene gasa pale na manje od 30 evra za megavat-sat
CENE fjučersa prirodnog gasa na holandskoj berzi TTF danas su pale na manje od 30 evra za megavat-sat, prvi put od maja 2024. godine.
Prema podacima se berze, cena gasa je danas na otvaranju iznosila 29,985 evra za megavat-sat. Gas je pritom u februaru ove godine bio skoro dvostruko skuplji nego na današnji dan.
Kako prenosi Blumberg, pad cena gasa u Evropi je posledica pregovora o mogućem mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine. Sjedinjene Američke Države su predstavile plan od 28 tačaka koji podrazumeva bezbednosne garancije za Ukrajinu po uzoru na član 5 NATO, sporazum o nenapadanju, odustajanje Ukrajine od ulaska u NATO i smanjenje brojnog stanja ukrajinske vojske.
Evropska unija je ponudila sopstveni plan od 24 tačke, bez zabrane ulaska Ukrajine u NATO, ali sa predlogom da se Ukrajina priključi Uniji i da odmah stupi na snagu prekid vatre, preneli su mediji.
Rusija je ranije bila glavni snabdevač Evropske unije gasom, dok sada obezbeđuje oko 10 odsto uvoza.
(Tanjug)
