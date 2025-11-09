KINA SUSPENDOVALA ZABRANU IZVOZA ZA SAD: Od danas su važni materijali ponovo na tržištu
KINA je danas suspendovala zabranu izvoza određenih materijala sa dvostrukom upotrebom u SAD, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine.
Ova mera se odnosi na izvoz galijuma, germanijuma i antimona, koji se koriste u proizvodnji naprednih poluprovodnika za pametne telefone i računare, prenosi briselski portal Politiko.
Materijali se, takođe, koriste u vojnim tehnologijama, kao što su elektronsko ratovanje i sistemi nadzora, a u slučaju antimona i u raketnim sistemima i municiji.
Peking je suspendovao meru uvedenu prošle godine koja je ograničavala izvoz ovih materijala i uvela strožiju kontrolu za proizvode sa dvostrukom upotrebom, uključujući grafit.
Suspendovanje će biti na snazi "od sada do 27. novembra 2026. godine", navodi se u saopštenju Ministarstva. Predsednik Kine Si Đinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su se dogovorili da smanje carine i ublaže druge trgovinske mere na godinu dana, pružajući olakšanje globalnim lancima nakon trgovinskog rata koji je pretio eskalacijom.
Peking je, takođe, ublažio kontrole izvoza retkih zemalja i materijala za litijumske baterije i dogovorio se da nastavi isporuku ključnih čipova za evropske proizvođače.
