KINA SUSPENDOVALA ZABRANU IZVOZA ZA SAD: Od danas su važni materijali ponovo na tržištu

Танјуг

09. 11. 2025. u 18:33

KINA je danas suspendovala zabranu izvoza određenih materijala sa dvostrukom upotrebom u SAD, saopštilo je kinesko Ministarstvo trgovine.

Foto Shutterstock

Ova mera se odnosi na izvoz galijuma, germanijuma i antimona, koji se koriste u proizvodnji naprednih poluprovodnika za pametne telefone i računare, prenosi briselski portal Politiko.

Materijali se, takođe, koriste u vojnim tehnologijama, kao što su elektronsko ratovanje i sistemi nadzora, a u slučaju antimona i u raketnim sistemima i municiji.

Peking je suspendovao meru uvedenu prošle godine koja je ograničavala izvoz ovih materijala i uvela strožiju kontrolu za proizvode sa dvostrukom upotrebom, uključujući grafit.

Suspendovanje će biti na snazi "od sada do 27. novembra 2026. godine", navodi se u saopštenju Ministarstva. Predsednik Kine Si Đinping i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nedavno su se dogovorili da smanje carine i ublaže druge trgovinske mere na godinu dana, pružajući olakšanje globalnim lancima nakon trgovinskog rata koji je pretio eskalacijom.

Peking je, takođe, ublažio kontrole izvoza retkih zemalja i materijala za litijumske baterije i dogovorio se da nastavi isporuku ključnih čipova za evropske proizvođače.

