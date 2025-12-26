Ekonomija

DOBRE VESTI ZA VOZAČE PRED NOVU GODINU: Ovo su nove cene goriva

В. Н.

26. 12. 2025. u 11:11

CENE goriva u Srbiji biće do srede, 31. decembra, za dva dinara manje, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 194 dinara za litar, a benzina 177 dinara, rečeno je u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ВОЗАЧЕ ПРЕД НОВУ ГОДИНУ: Ово су нове цене горива

Foto Tanjug

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka, a ovog puta nove cene će biti objavljene ranije zbog novogodišnjeg praznika.

