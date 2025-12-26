KOVANICE EVRA PONOVO U MASOVNOJ PROIZVODNJI: Evo zbog čega je tako

PROIZVODNjA kovanica u evrozoni ponovo raste. Glavni razlog je ulazak Bugarske u evrozonu 1. januara 2026. godine, što povećava potrebe za novim kovanicama u zajedničkom monetarnom prostoru.

Foto: Profimedia

Evropska centralna banka (ECB) odobrila je 20 država članica evrozone, kao i Bugarskoj, proizvodnju kovanica u ukupnoj vrednosti većoj od 2,4 milijarde evra.

U prethodnim godinama godišnji obim novoizdatih evrokovanica uglavnom se kretao oko dve milijarde evra. Za 2025. godinu ECB je odobrila oko 2,17 milijardi evra, dok je značajniji skok zabeležen 2023. godine, kada je Hrvatska pristupila evrozoni, a ukupna proizvodnja tada je premašila 2,6 milijardi evra.

Najviše kovanica za svakodnevnu upotrebu

Od planirane proizvodnje za 2026. godinu, oko 1,9 milijardi evra odnosi se na kovanice namenjene svakodnevnom prometu, dok će numizmatičke i prigodne kovanice činiti dodatnih 511 miliona evra.

Nemačka i dalje najveći proizvođač evrokovanica

Kao i prethodnih godina, Nemačka će biti najveći proizvođač evrokovanica. Ukupna vrednost kovanica koje će tamo biti iskovane iznosi 558 miliona evra, od čega se 203,5 miliona evra odnosi na kolekcionarske kovanice.

Na drugom mestu je Francuska sa ukupno 342 miliona evra, dok je Španija treća sa više od 299 miliona evra novih kovanica.

Bugarska postaje 21. članica evrozone

Bugarska će 2026. godine postati 21. država koja koristi evro. Prema planovima, Bugarska će iskovati kovanice u vrednosti od nešto više od 164 miliona evra, gotovo u potpunosti namenjene svakodnevnom plaćanju.

ECB svake godine, na osnovu potreba koje prijavljuju države članice, određuje gornju granicu ukupne količine kovanica koje smeju da se puste u opticaj. U okviru tog limita države same organizuju proizvodnju.

Hoće li gotovina nestati?

Uprkos razvoju digitalnih oblika plaćanja, gotovina je i dalje veoma popularna, naročito u Nemačkoj. Analize Bundesbanke pokazuju da su gotovina i plaćanje giro-karticom i dalje najpovoljniji načini plaćanja za trgovce.

Iako ECB radi na uvođenju digitalnog evra, koji bi mogao biti dostupan oko 2029. godine, iz centralne banke ističu da digitalni evro neće zameniti gotovinu, već će biti njena dopuna. Cilj je da se ponudi evropska alternativa dominantnim američkim platnim sistemima poput PayPala, Vise i Masterkarda.

Sudbina kovanica od jednog i dva centa

Uprkos visokim troškovima proizvodnje, kovanice od jednog i dva centa i dalje se proizvode u Nemačkoj. To je suprotno praksi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u novembru, nakon više od 230 godina, ukinuta proizvodnja kovanice od jednog centa (penija), a trgovci su prešli na zaokruživanje cena na pet centi.

U više evropskih zemalja već postoje slična pravila. Na primer, u Finskoj, Holandiji, Irskoj, Italiji, Belgiji, Slovačkoj i Estoniji gotovinska plaćanja zaokružuju se na najbliži iznos od pet centi.

Bundesbanka je u martu 2025. godine predložila uvođenje takvog modela i u Nemačkoj, ali za sada odluka nije doneta. Trgovci ističu da su "nezaokružene" cene važno konkurentsko sredstvo, a ukidanje najmanjih evrokovanica moguće je jedino odlukom na nivou Evropske unije.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

MEDVED NA AUTOPUTU: Pogledajte kako desetine vozača prati životinju