OGLASILA SE PORESKA UPRAVA: Produženo ograničenje rasta osnovice za paušalce, evo šta treba da znate
PORESKA uprava saopštila je danas da je produžena primena ograničenja rasta poreske osnovice za paušalno oporezovane preduzetnike, i to izmenama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti od 19. decembra 2025. godine.
Prema ovim izmenama, poreska osnovica za 2026. i 2027. godinu ne može biti uvećana za više od 10 odsto u odnosu na iznos utvrđen za prethodnu godinu.
Izuzetno, povećanje poreske obaveze veće od 10 odsto primenjivaće se u slučaju promene šifre delatnosti, opštine i/ili mesta u kojem je obveznik registrovan, navodi se u saopštenju.
