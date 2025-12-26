BOCAN-HARČENKO O NIS-U: Traži se rešenje u duhu prijateljskih odnosa Rusije i Srbije
AMBASADOR Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da se traži rešenje za Naftnu industriju Srbije (NIS) koje će, kako je rekao i ruski predsednik Vladimir Putin, biti pre svega u duhu i okviru prijateljskih odnosa dve zemlje.
Bocan-Harčenko je u izjavi za Tanjug naglasio da Rusija, kada je reč o NIS-u, ne želi da odustane od traženja rešenja i kaže - mi odustajemo, a vi živite kako želite.
- Što se tiče NIS-a traži se rešenje i želim da istaknem da je veoma važno da proces teče bez objašnjavanja nekih detalja, što možda sada i nije neophodno, a možda je čak i štetno. Ovo je situacija kad je tišina najbolja atmosfera i stvara najbolje uslove za nastavak pokušaja da se pronađe najbolje rešenje - rekao je ambasador Bocan-Harčenko.
Dodao je da je takva atmosfera važna i zato što pitanje NIS-a nije jednostavno već dosta komplikovano.
Prema rečima ambasadora, važno je kada se govori o NIS-u da se zna šta je uzrok tih dešavanja i situacije u Srbiji, jer je NIS i ključna kompanija za Srbiju, a u oblasti energetike najvažnija.
- Osnovni razlog su sankcije SAD, koji nisu legitimne i zakonite i nemaju obrazloženje šta im je cilj. Izgleda da su to sankcije uperene protiv Srbije, jer Srbija ima najtežu situaciju - rekao je ambasador i dodao da neki mediji zaboravljaju tu činjenicu.
Kada se govori o NIS-u, dodao je, zaobilazi se osnovni razlog i odmah počinju kritike na račun Rusije da još nema rešenje i da bi Moskva mogla da ga nađe odmah.
- Nemoguće je naći rešenje odmah i na brzinu - rekao je on.
Ambasador je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da ima još koraka do rešenja i dodao da je to jasno, jer sve nije završeno.
Kako je rekao ruski ambasador, moramo da gledamo na situaciju oko NIS-a u sklopu svih izjava i pre svega veoma sadržajne izjave predsednika Vladimira Putina date 19. decembra na godišnjoj konferenciji.
- Sve je rekao i naveo osnovne i ključne stvari i naravno i u toj izjavi postoje i odlučnost i potkrepljena nada da ćemo naći rešenje koje će pre svega biti u duhu i u okviru naših prijateljskih odnosa - kazao je ambasador Bocan-Harčenko.
Dodao je da je za javnost u takvoj situaciji najvažnije da zna ima li goriva ili nema, da li ga imaju benzinske pumpe, koja je cena i da nema redova.
Ambasador je kao izuzetno važnu ocenio činjenicu da je iz ugla NIS-a sitaucija u Srbiji ista kao što je bila i pre sankcija.
- To pre svega pokazuje i potvrđuje da je NIS izuzetno ozbiljna i snažna kompanija što je dostignuće naših zajedničkih napora. NIS je kompanija koja je u svakom smislu te reči bila pripremljena i za teške a ne samo za najbolje situacije, kao i to da može da preživi očuvavši energetsku stabilnost zemlje i stabilnost energetskog tržišta - rekao je ambasador i naglasio da je to najvažnije.
Bocan-Harčenko je izrazio uverenje da period u kome se traži rešenje neće biti na štetu potrošača i dodao da tu misli i na građane koji kupuju gorivo i na veće potrošače kao što su agrarni sektor ili Er Srbija.
- NIS je mogao da bude pripremljen za sankcije samo uz našu intenzivnu i prisnu zajedničku saradnju i uz veoma izuzetnu stručnu aktivnost grupe Gasprom i Vlade Srbije - rekao je on i ocenio da ova situacija ima širi značaj u smislu ekonomskog razvoja i ekonomske stabilnosti Srbije.
Bocan-Harčenko je naveo i da je i za Gasprom kao kompaniju veoma važno da se sačuva funkcionalnost i postignuti nivo razvoja.
