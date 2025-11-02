GOLUBICA PRODATA PO CENI LUKSUZNOG STANA U BEOGRADU: Vrtoglava cifra - kupac ipak neće moći da je odnese kući, evo i zašto

JEDAN od najvrednijih belgijskih golubova, "New Kim 3", prodat je na onlajn aukciji za 400.000 evra, čime je postao treći najskuplji golub u istoriji.

Kupac je iz Kine, gde je interesovanje za vrhunske belgijske golubove u poslednjim godinama u značajnom porastu, prenosi belgijski javni servis VRT.

"New Kim 3" je u srodstvu sa "New Kim", najskupljim golubom na svetu, koji je 2020. godine prodat za 1,6 miliona evra.

Ovog goluba odgajila je porodica iz Flandrije, a u roku od 42 dana, "New Kim 3" je postigao četiri visoka mesta u trkama na srednjim razdaljinama, od 450 do 600 kilometara, što je omogućilo njegovu dominaciju na belgijskoj listi najboljih golubova.

Porodica je nedavno prodala 18 trkačkih kokošaka putem prestižne aukcijske kuće PIPA u Gentu, a ukupna suma koju su prikupili iznosila je 523.525 evra.

Kupac iz Kine planira da koristi goluba za uzgoj

Prema rečima aukcionara Nikolasa Gizelbrehta, "New Kim 3" može da proizvede do 16 potomaka godišnje, koji bi mogli da se koriste za takmičenja ili prodaju za uzgoj. On je dodao da nije poznato da li će golub biti prebačen u Kinu, a zbog njegove urođene sposobnosti da se vrati na svoju početnu lokaciju, premestiti ga bi bilo neizvodljivo.

- Ako ga premestite, on će stalno pokušavati da se vrati, u ovom slučaju nazad u Dist u Flamanskom Brabantu – rekao je on.

Kako je dodao, ženka će se sada koristiti samo za parenje, u prostranom golubarniku sa odgovarajućim partnerima, a selidba znači kraj njene letačke karijere.

