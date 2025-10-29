SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
Rojters prenosi da je na sajtu ovog ministarstva objavljeno da je izdata tzv. "generalna dozvola" koja dopušta transakcije sa kompanijama "Rosneft Deutschland GmbH" i "RN Refining & Marketing GmbH".
Blumberg piše da SAD pružaju ovaj rok kako bi ostavile vremena za potencijalnu promenu vlasništva nad imovinom ruskog izvoznika nafte Rosnjeft što praktično znači da će ova kompanija biti privremeno izuzeta iz paketa američkih sankcija prema Rusiji.
