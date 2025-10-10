TRIKOVI ZA UŠTEDU STRUJE: Jednostavan postupak za topliji dom i niže račune

UŠTEDITE do 15 odsto na grejanju odzračivanjem radijatora - jednostavan postupak za topliji dom i niže račune.

U vremenu kada cene energenata neumoljivo rastu, sve je više građana koji traže jednostavne načine da uštede na grejanju - bez velikih ulaganja i komplikovanih zahvata.

Jedan od najjednostavnijih i najjeftinijih načina za smanjenje troškova grejanja krije se upravo u našim domovima, a većini je često potpuno nepoznat: odzračivanje radijatora, odnosno ispuštanje vazduha.

Redovnim odzračivanjem radijatora moguće je smanjiti godišnje troškove grejanja i do 15 odsto, što za prosečno domaćinstvo može značiti uštedu i do 180 evra godišnje. Za posao koji traje manje od pola sata, ova brojka se čini i te kako isplativom.

Zašto dolazi do problema u radu radijatora?

Ako radijatori proizvode čudne zvuke, poput zviždanja, klokotanja ili ako neki njihovi delovi ostaju hladni iako je grejanje uključeno - najverovatniji uzrok je vazduh u sistemu grejanja. Taj vazduh ometa protok tople vode kroz cevi i radijatore. Voda zbog toga ne cirkuliše pravilno, a rezultat je neefikasno grejanje i nepotrebno visoki troškovi energije.

U mnogim slučajevima stanari ni ne primete da postoji problem, dok grejanje već nedeljama ne radi kako treba. A do tada su već potrošili znatnu količinu energije - bez odgovarajućeg efekta.

Šta znači odžračiti radijatore?

Odzračivanje (ili ispuštanje vazduha iz radijatora) je jednostavan postupak kojim se uklanja vazduh iz sistema grejanja. Time se omogućava nesmetan protok tople vode kroz ceo radijator, što obezbeđuje ravnomerno zagrevanje i veću efikasnost.

Idealno vreme za odžračivanje je jesen, odnosno pre početka grejne sezone. Na taj način vaš sistem grejanja radiće optimalno tokom cele zime, a vi ćete izbeći nepotrebne troškove.

Kako odzračiti radijatore - korak po korak:

Isključite grejanje - ako imate mogućnost, isključite i cirkulacionu pumpu.

Sačekajte 30 do 60 minuta da se vazduh skupi u gornjim delovima radijatora.

Pripremite ključ za odžračivanje (dostupan u većini prodavnica tehničke opreme), krpu i posudu za vodu.

Počnite od najvišeg radijatora u kući - tamo se obično nakupi najviše vazduha.

Umetnite ključ u ventil i polako ga okrenite - najpre će izaći vazduh, a zatim voda.

Kada voda poteče ravnomerno, bez špricanja ili klokotanja, vazduh je u potpunosti ispušten.

Zatvorite ventil i pređite na sledeći radijator.

Provera pritiska nakon odžračivanja

Nakon što ste odzračili sve radijatore, obavezno proverite pritisak vode u sistemu grejanja. Pošto je deo vode mogao izaći tokom postupka, možda će biti potrebno dopuniti sistem.

Optimalan pritisak grejanja obično se kreće između 1,5 i 2 bara, kako savetuje i Nemački centar za zaštitu potrošača (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg). Ako je pritisak prenizak, efikasnost grejanja će biti smanjena, a sistem može raditi pod većim opterećenjem.

Koliko zaista možete uštedeti?

Prema podacima portala Heizspiegel, prosečan trošak grejanja na gas za stan od 70 kvadrata u Nemačkoj iznosi oko 1.180 evra godišnje.

Redovnim odzračivanjem radijatora moguće je uštedeti do 15 odsto te sume, što znači:

Godišnja ušteda: oko 177-180 evra

Mesečna ušteda: oko 14,75 evra

Osim finansijskih prednosti, redovno odzračivanje doprinosi i dužem veku trajanja sistema grejanja, manjoj potrebi za servisiranjem i većoj udobnosti u prostoru, jer se svi delovi radijatora ravnomerno zagrevaju.

Mali trud, velika korist

Odzračivanje radijatora jedan je od najjednostavnijih načina da povećate energetsku efikasnost vašeg doma. Ulaganje pola sata godišnje može doneti značajnu uštedu i poboljšati toplotnu udobnost tokom zime.

Ne čekajte da radijatori počnu da „zvižde“ ili da vam delovi stana ostanu hladni. Iskoristite jesen kao savršenu priliku za ovu jednostavnu, a izuzetno korisnu radnju - odžračite grejanje i uživajte u toplini bez nepotrebnih troškova.

