VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-U: Razgovaraćemo sa Rusima, sada više nemamo šta da pričamo sa Amerikancima
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas da zbog najavljenih američkih sankcijama NIS-u u narednom periodu neće biti odmora i da će biti mnogo muka, verovatno i teških odluka, ali da će se raditi na tome da se zaštiti zemlja i istakao da ćemo razgovarati sa Rusima o svemu, dok sada sa Amerikancima više nemamo šta da razgovaramo.
- S druge strane, nadam se da kompanija neće otpuštati veliki broj radnika. U svakom slučaju razgovaraćemo sa Rusima o svemu, sada više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima. Oni su svoje isterali. Evropljani će da podrže američke sankcije. Sasvim sam siguran da će posle kratkog vremena JANAF da prestane da isporučuje naftu. Dakle, imamo taj fizički problem - rekao je on odgovarajući na pitanje novinara.
Naveo je da postoji i drugi, možda još veći problem, a to je finansijsko-bankarski problem, jer kako je rekao, nema te banke u svetu koja neće želeti da izbegne američke sankcije.
- Super, imamo jednu državnu i jednu privatnu srpsku banku koje mogu da ostanu dan, dva, tri ili pet duže, ali ni one neće hteti da propadnu ili da nestanu zbog sankcija, tako da ćemo imati bezbroj problema. To vam znači, ne možete da platite radnike, ne možete da platite ništa, ne možete da platite delove za rafineriju i mnoge druge stvari. Bezbroj problema to rađa. Moraćemo da vidimo kako da rešimo - istakao je on.
Ocenio je, ipak, da će Srbija iako ni kriva ni dužna da izvuče najdeblji kraj.
