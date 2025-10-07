Ekonomija

PUTNIČKI SAOBRAĆAJ OD SUTRA U PODNE: Krenuli teretni vozovi brzom prugom Beograd Centar – Subotica

07. 10. 2025.

PUTNIČKI vozovi za brzine od 200 km/sat počeće sutra u podne da redovno saobraćaju brzom prugom od Beograda do Subotice, saopštili su danas iz Infrastrukture železnice Srbije (IŽS) i naveli da se teretni saobraćaj na toj deonici već odvija.

Foto: Novosti

Na brzoj pruzi Beograd Centar - Subotica saobraćaju teretni vozovi u skladu sa zahtevima i potrebama privrede za prevozom robe železnicom na ovom pravcu.

Brza pruga Beograd Centar - Subotica, uz primenu savremenih tehnologija, vrhunskih znanja i najmodernije opreme bezbednost teretnog železničkog saobraćaja diže na najviši nivo.

Brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzom prugom doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije. Istovremeno, zahvaljujući izgradnji brze pruge Beograd Centar - Subotica.

Uspostavljanje teretnog železničkog saobraćaja na brzoj pruzi omogućiće da naša zemlja postane najbrži i najznačajniji tranzitni železnički pravac u ovom delu Evrope.

Istovremeno, povećanjem brzine i kraćim vremenom putovanja teretnih vozova na ovoj deonici, železnica stvara uslove za povlačenje novih investicija u čitavoj Srbiji, a samim tim i povećanje bruto društvenog proizvoda, navodi se u saopštenju.

Izgradnja brzih pruga i modernizacija železnice za investitore su po pravilu garancija da je država u kojoj žele da ulože novac jaka, stabilna i finansijski moćna, jer je reč o izuzetno velikim i skupim infrastrukturnim projektima.

Železnica ima brojne ekološke komparativne prednosti, posebno kada je reč o teretnom železničkom saobraćaju, bilo da je reč o manjim troškovima transporta ili smanjenom zagađenju životne sredine.

Iz Infrastrukture železnice Srbije ističu da je srpska industrija koja je učestvovala u izgradnji ili isporučivala opremu za brzu prugu Beograd - Subotica, stekla značajne međunarodne reference za takve infrastrukturne projekte.

- Danas zahvaljujući izgradnji brzih pruga i modernizaciji železnice u našoj zemlji gradimo i razvijamo ovaj saobraćajni sistem kao deo savremene međunarodne mreže pruga. Na taj način naše nove, brze pruge i vozove ucrtavamo na poslovnoj mapi Evrope, u interesu naših građana, privrede i države, kako Srbija to i zaslužuje - navodi se u saopštenju Infrastrukture.

(Tanjug)

