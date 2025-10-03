U NEMAČKOJ PRONAĐENO OGROMNO NALAZIŠTE LITIJUMA Martens o značaju litijuma: To je nacionalni interes!

POZNATI nemački novinar i pisac Mihael Martens oglasio se na svom Tviter nalogu povodom najnovijeg otkrića velikih nalazišta litijuma u Nemačkoj.

Foto Tanjug

Kompanija Neptune Energy saopštila je da je otkrila „jedan od najvećih svetskih projektno zasnovanih resursa litijuma“ u severoistočnoj Nemačkoj, sa procenjenim kapacitetom od 43 miliona tona litijum-karbonat ekvivalenta.

Martens prenosi tvrdnje kompanije da bi ova nalazišta mogla značajno da doprinesu nemačkom i evropskom snabdevanju litijumom, što je od ključnog značaja za proizvodnju miliona baterija za električne automobile.

On ističe i nadu da će tehnologija omogućiti ekološki prihvatljiv način eksploatacije ovog resursa.

Ipak, Martens naglašava da se država ne sme zaustaviti na mogućim protestima ekoloških organizacija.



Po njegovim rečima, ovo pitanje prevazilazi dnevnu politiku i spada u domen nacionalnog interesa.

- Ako postoji ekološki prihvatljiv način za vađenje litijuma, treba se nadati da će nemačka država ignorisati ili zaobići moguće proteste ‘ekologa’. Sve je to u nemačkom i evropskom interesu. Više nemačkog litijuma znači manje Kine - zaključio je Martens.

Foto: Printskrin