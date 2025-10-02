NEZAPOSLENOST SE SELI NA ZAPAD: Srbija ima veći broj zaposlenih od Austrije
SRBIJA se u ne tako davnoj prošlosti smatrala zemljom sa hronično visokim nivoom nezaposlenosti, ali najnoviji podaci pokazuju da je danas slika drugačija.
Naime, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji trenutno ima manje od 267.000 nezaposlenih, dok je u Austriji, prema izveštaju austrijske Službe za zapošljavanje (AMS), taj broj u toku poslednjeg meseca dostigao 375.120 osoba od kojih je skoro 300.000 aktivno nezaposleno, a ostatak u procesima prekvalifikacije ili obuke, što znači da je taj broj dosta veći.
S obzirom na ukupnu populaciju obe države dolazi se do zanimljivog zaključka srazmerno broju stanovnika – Srbija ima manji broj nezaposlenih nego Austrija. Još značajnije, stopa nezaposlenosti u Srbiji je u kontinuiranom padu već deceniju, sa skoro 19 odsto u 2014. godini, na ispod 8 odsto u 2025. godini. Nasuprot tome, u Austriji stopa nezaposlenosti raste 30 meseci zaredom i u septembru 2025. dostigla je 7 odsto, što je povećanje od 0,4 procentna poena u odnosu na prošlu godinu.
Posebno je alarmantan trend rasta nezaposlenosti u ključnim privrednim sektorima Austrije, kao što su industrija, trgovina, transport i zdravstvo. Porast od čak 16,9 odsto u sektoru zdravstva i socijalne zaštite ukazuje na sistemski problem. Šef AMS-a Johanis Kopf direktno je upozorio da „na tržištu rada nema ničeg pozitivnog što bi se moglo prijaviti“.
Pogled redakcije portala Srpski ugao
Napredak Srbije je očigledan, zahvaljujući rastu IT sektora, investicijama, izvozu usluga i fleksibilnijem frilens tržištu, broj radno angažovanih osoba raste. Takođe, Srbija ima jedan od najviših procenata stanovništva koji živi u sopstvenim nekretninama, što smanjuje pritisak na socijalni sistem.
Konačno, statistika ne laže Srbija danas ima manji broj nezaposlenih građana nego Austrija i to je činjenica koja govori o napretku države.
(Srpski ugao)
