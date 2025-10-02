NEZAPOSLENOST SE SELI NA ZAPAD: Srbija ima veći broj zaposlenih od Austrije

SRBIJA se u ne tako davnoj prošlosti smatrala zemljom sa hronično visokim nivoom nezaposlenosti, ali najnoviji podaci pokazuju da je danas slika drugačija.

Naime, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji trenutno ima manje od 267.000 nezaposlenih, dok je u Austriji, prema izveštaju austrijske Službe za zapošljavanje (AMS), taj broj u toku poslednjeg meseca dostigao 375.120 osoba od kojih je skoro 300.000 aktivno nezaposleno, a ostatak u procesima prekvalifikacije ili obuke, što znači da je taj broj dosta veći.

S obzirom na ukupnu populaciju obe države dolazi se do zanimljivog zaključka srazmerno broju stanovnika – Srbija ima manji broj nezaposlenih nego Austrija. Još značajnije, stopa nezaposlenosti u Srbiji je u kontinuiranom padu već deceniju, sa skoro 19 odsto u 2014. godini, na ispod 8 odsto u 2025. godini. Nasuprot tome, u Austriji stopa nezaposlenosti raste 30 meseci zaredom i u septembru 2025. dostigla je 7 odsto, što je povećanje od 0,4 procentna poena u odnosu na prošlu godinu.

Posebno je alarmantan trend rasta nezaposlenosti u ključnim privrednim sektorima Austrije, kao što su industrija, trgovina, transport i zdravstvo. Porast od čak 16,9 odsto u sektoru zdravstva i socijalne zaštite ukazuje na sistemski problem. Šef AMS-a Johanis Kopf direktno je upozorio da „na tržištu rada nema ničeg pozitivnog što bi se moglo prijaviti“.

Napredak Srbije je očigledan, zahvaljujući rastu IT sektora, investicijama, izvozu usluga i fleksibilnijem frilens tržištu, broj radno angažovanih osoba raste. Takođe, Srbija ima jedan od najviših procenata stanovništva koji živi u sopstvenim nekretninama, što smanjuje pritisak na socijalni sistem.

Konačno, statistika ne laže Srbija danas ima manji broj nezaposlenih građana nego Austrija i to je činjenica koja govori o napretku države.

(Srpski ugao)