TRAMP SE NE ZAUSTAVLJA! Najavio nove carine - "Uzeli su nam to lako, kao kada od deteta uzmete bombonu!"

В.Н.

29. 09. 2025. u 16:46

AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je danas uvođenje carine od 100 odsto na sve filmove snimljene van Sjedinjenih Američkih Država, pošto su druge zemlje, prema njegovim rečima, "ukrale" Americi filmsku industriju.

Foto: Tanjug/AP

Tramp je u izjavi na društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social) naveo da je time posebno pogođena Kalifornija, nekadašnji centar globalne filmske produkcije, a za to je okrivio "slabog i nesposobnog guvernera" te savezne države.

"Fimska industrija nam je oduzeta, lako kao kada od deteta uzmete bombonu", upozorio je Tramp i dodao da zbog toga uvodi stoprocentnu carinu na sve filmove snimljene van Amerike.

Odluka, koja se odnosi na sve strane produkcije, deo je Trampove šire politike ekonomskog protekcionizma. Kritičari ocenjuju da bi ovakav potez mogao izazvati trgovinske tenzije, dok Trampove pristalice tvrde da će mere podstaći domaću filmsku produkciju i vratiti poslove u Holivud, prenose mediji.

(Tanjug)

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

